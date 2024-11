Yosimar: "No tengo nada en contra de esta señora Vicki Ross, pero no puede ser tan fan de la Liga"

Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, fue directo en su crítica. Se considera "decepcionado" luego de los tres puntos que le dieron en la mesa y luego le quitaron a su club, tras una supuesta alineación por parte del Santos.

Yosimar apuntó con nombre y apellido y soltó más de una frase polémica en entrevista con Teletica Deportes Radio, en la previa del juego ante Herediano. Un ejemplo de esto fue su cuestionamiento: "No tengo nada en contra de esta señora Vicki Ross, pero no puede ser tan fan de la Liga".

Pero Arias comenzó su cuestionamiento con el tema de los puntos que se los dieron en Competición, pero luego el Consejo Director de Unafut se los quitó.

"Estaba muy decepcionado, nosotros perdimos el partido bien, el tema no es contra Santos es el desorden que ellos mismos se manejan... Somos un país que hemos clasificado a los últimos mundiales seguidos y no podemos que manejen nuestro fútbol personas que no saben, que no les interesa. El puesto les queda muy grande", comentó Yosimar. Y agregó: "Es un completo desastre, no trabajan juntos, cada uno trabaja en su casa, no se hablan, se llevan mal... Soy de Nicoya y hay torneos de barrios y eso no pasa, se lo aseguro. Hay más organización en los torneos de barrio de Nicoya que ahí adentro, es increíble, decepcionante, no podemos seguir en esta situación, nos creemos los mejores de Centroamérica".

Eso sí, bajo la óptica de Yosimar, los culpables son los presidentes de los clubes.

"Los presidentes son culpables porque son los que ponen a esas personas... Yo sí puedo quejarme porque yo nunca he sido tomado en cuenta, yo soy gerente deportivo y hago mi trabajo y listo. Los mismos presidentes son los que ponen a esas personas y luego salen llorando... No tengo nada en contra de esta señora Vicky Ross, pero no puede ser tan fan de la Liga, por darte un tema, es como que me pongan a mí ahí, todo el mundo sabe cuáles son mis colores y saben para dónde voy a jalar siempre, es increíble esto, pero ojalá que las cosas cambien", concluyó.

El pasado 21 de octubre, Teletica.com conversó con Ross precisamente sobre ese tema. En esa oportunidad se le preguntó:

—Todos tenemos un pasado, para nadie es un secreto su afición por Liga Deportiva Alajuelense, creo que es de conocimiento público, por la coyuntura país, y contexto del fútbol como tal, usted sigue siendo liguista, ha apartado esa faceta de aficionada al ser presidenta de Unafut o ese pasado incrementa los cuestionamientos en épocas críticas de cierre de campeonato...

Vea, yo he estado tratando de hacer un análisis de por qué las reacciones son tan virulentas en ese sentido en relación con eso, porque no ha habido presidente de Unafut anterior que no haya tenido alguna afiliación con algún equipo, de hecho, la mayoría de expresidentes de Unafut no solo han tenido sus equipos si no han sido dirigentes de equipos, verdad...

Más bien, esta es la primera ocasión en que se hace un proceso tercerizado en el que eso no influye para nada en la selección del presidente de la Unafut.

Tengo que decirle que yo soy una profesional, igual que los futbolistas son profesionales cuando los contrata un equipo u otro, igual los técnicos. Yo tengo claro que en el ejercicio correcto de este cargo, la imparcialidad tiene que ser absoluta y así lo ha sido. <