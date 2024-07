Guanacasteca también se quedaría sin técnico

Guanacasteca vive unos momentos bastante convulsos en las últimas horas.

Lo que sería un viernes de debut en el torneo al frente del técnico boliviano Mauricio Soria, todo se ha tornado en una verdadera pesadilla.

Perdieron los tres puntos ante San Carlos en la mesa por no tener en regla su licencia para competir y ahora se quedarían sin su cuerpo técnico.

Desde Bolivia, en el programa Estudio Estadio de Radio Monumental de ese país, el propio Soria aseguró que pondrá su renuncia en las próximas horas aduciendo “desorden” por parte de la ADG.

“Estamos muy tristes porque hemos trabajado 45 días preparando el arranque del torneo este viernes. Como en todo lado, acá hay licencias de clubes, pero acá cumplen, si no tienes las licencias habilitadas no puedes participar, hubo un tema impositivo y el club no ha podido subsanar este problema y perdimos los puntos sin jugar

“Muy apenado, estamos a horas de juntarnos con el cuerpo técnico, pero ahora lo más probable es que en los próximos días retornemos a Bolivia”, explicó el propio estratega.

​Soria estaría reunido con el equipo Guanacasteco para firmar su finiquito con el club con el que ni siquiera llegó a debutar.

Otro de los aspectos que no le gustaron a Soria es el hecho de que contaba con dos jugadores extranjeros en su formación titular y estos aún no reciben su permiso de trabajo.

“Sinceramente en todo lado hay clubes muy bien organizados, porque también lo he visto con mucho placer lugares de entrenamiento y he visto lugares como el de la Liga que es de primer mundo, pero nosotros trajimos jugadores como el uruguayo Martin Alaníz desde hace un mes que no ha sido habilitado, Johnny Leverón que tampoco ha sido habilitado, entonces ha habido desorganización del club, así que lastimosamente tendremos que comunicar esta decisión”, explicó a los colegas de la prensa boliviana.

De momento el club no anuncia nada al respecto y habrá que esperar si logran convencer al profesor Soria de quedarse en Guanacasteca o si tendrán que buscar un nuevo técnico, en uno de los arranques más convulsos en la Primera División que se recuerden.