¿Contará Minor Díaz con Johan Venegas? Esto dice el nuevo técnico de Guanacasteca

Minor Díaz asumió este miércoles las riendas de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de inmediato asegura que sus objetivos serán buscar la clasificación a las semifinales del Torneo de Clausura 2025, así como entrar a la próxima edición de la Copa Centroamericana.

Pero uno de los principales aspectos inmediatos que deberá resolver el nuevo técnico es la inclusión del futbolista Johan Venegas, quien en los últimos partidos de la ADG quedó al margen en una polémica decisión del anterior técnico José García.

¿Tienen en planes Minor Díaz a Johan Venegas? Esto respondió el estratega a los micrófonos de Teletica Radio.

“Sí, yo lo primero que conversé con nuestro presidente, con don Jorge Arias, fue el tema deportivo y le dije, a ver sobre la posibilidad de que yo pudiera elegir de quién juega y quién no.

“Bueno, él me dijo que sí, he conversado con Johan, nunca lo tuve como jugador, pero sí tengo muy buenas referencias de él. Sí, me parece que estos dos días que he compartido con él, es una buena persona, es un buen líder, es muy profesional también en lo que hace y bueno, está a la altura para competir con sus compañeros y está elegible para el martes”, explicó.