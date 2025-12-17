Candidatos presidenciales que estuvieron hospitalizados protagonizan especial encuentro

Diferentes incidentes los llegaron a postrar en una cama de hospital, en momentos en los que luchaban por alcanzar el que probablemente es su mayor anhelo: llegar a la Presidencia de la República.

​Tales son los casos de Eliécer Feinzaig y Wálter Hernández, los candidatos de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Justicia Social Costarricense (PJSC).

El primero de los aspirantes sufrió un aparatoso accidente el 24 de octubre anterior, en el que además murió una de sus asesoras. El 2 diciembre pasado, el otro candidato tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia.

Ambos se recuperaron y, por obra del destino, coincidieron en las oficinas de Teletica.com, en San José. Al toparse frente a frente, los aspirantes se fundieron en un abrazo y, brevemente, se pusieron al día.

"Don Wálter y yo no nos conocíamos de antes, y él fue el primero en mandarme sus mejores deseos de recuperación. Y la verdad que he descubierto a un ser humano fenomenal. "No necesariamente estamos de acuerdo en algunas posiciones políticas, pero cuando me enteré que él también tuvo un quebranto de salud, anduve buscando por todos los medios cómo comunicarme con él. Le envié un mensaje, ya luego él me pudo contestar agradeciendo", relató Feinzaig.

Para Hernández, su visita a las instalaciones de este medio es una de las primeras veces que dejó el reposo tras una operación a la que se sometió producto de una hernia.



"Ya había salido unas veces. Incluso, tenemos una hija de 15 años, y el viernes pasado fue la graduación del ciclo básico, del noveno año. Entonces fuimos, ahí estuvimos. "Pues he salido, no se me ha dificultado, ya le digo. Creo que una parte es que siempre he sido una persona que en general ha gozado de muy buena salud y el ejercicio que hice de joven me ha contribuido, algo ha quedado. Y lo otro fue que tuve un equipo médico que me operó que era extraordinario", contó el aspirante.

Hernández enfatizó en que sigue con cuidados en casa, rodeado de su familia.

En esa línea, agregó que espera tomar fuerzas durante la presente veda electoral (16 de diciembre-1.° de enero) de fin y principio de año, para afrontar la parte final de la campaña.

"Son situaciones humanas. Nadie quiere pasar ni por lo que pasó él ni por lo que me tocó pasar a mí. Pero uno de estas situaciones adquiere esa sensibilidad de decir: aquí hay una persona que tal vez en el ring nos vamos a agarrar políticamente, pero en la parte humana, somos seres humanos, sintientes, que queremos lo mejor para el país, cada uno a su manera. "Así que me alegró mucho toparme aquí a don Wálter, porque yo le había entendido del mensaje que hasta enero no nos volvíamos a ver. Y me alegra mucho ver que ya está otra vez en el ruedo", dijo por su lado Feinzaig.

En el caso del también diputado, este también tuvo que hacerse una cirugía para corregirse una fractura del esternón que sufrió en el choque.



Producto de ese incidente vial también perdió la vida la candidata a congresista y asesora legislativa del Liberal Progresista, Éricka Benavides.

