Candidato presidencial operado de emergencia

El Partido Justicia Social Costarricense informó que el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, candidato a la Presidencia de la República, fue sometido este martes a una intervención médica de emergencia.

Sin precisar cuál fue el procedimiento, aseguraron que "gracias a la rápida atención del equipo médico", la operación se realizó de manera satisfactoria.

"El doctor Hernández Juárez se encuentra estable, en buen estado general y en proceso de recuperación. Por este motivo, deberá permanecer algunos días en convalecencia, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas", indicaron mediante un comunicado de prensa.

La agrupación explicó que, durante la recuperación de Hernández, reducirán temporalmente su agenda pública y la participación en actividades presenciales, "priorizando su salud y recuperación integral".

"No obstante, el trabajo del partido y del equipo de campaña continuará desarrollándose con normalidad, conforme a la planificación establecida", afirmaron.

El Partido Justicia Social Costarricense agradeció profundamente al personal de salud que atendió al candidato, así como a todas las personas que han expresado su preocupación, buenos deseos y muestras de apoyo.

