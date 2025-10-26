Eli Feinzaig operado tras accidente, su chofer presenta importante mejoría

El candidato y diputado del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, fue sometido a una cirugía en el tórax la noche del sábado en el Hospital Metropolitano, en Santa Ana, después del choque que sufrió el pasado viernes en Palmares.

Por recomendación médica, al aspirante se le corrigió una factura del esternón para una mejor recuperación. Tras la operación, el legislador permanece estable.

"Producto de la lesión que sufrió Eli en el esternón durante el accidente, el cuerpo médico en el hospital determinó que para acelerar el proceso de recuperación era posible realizar una cirugía para corregir la fractura que tiene ahí. Esa cirugía se llevó a cabo y con resultados muy positivos. Esperamos que el proceso de recuperación sea mucho más acelerado gracias a este procedimiento y que pronto podamos tener a Eli devuelta en sus actividades", explicó su compañero de fracción y el secretario general de la agrupación naranja, Gilberto Campos.



El conductor y escolta de Feinzaig, Fabián Cascante, continúa internado en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital México, en San José.

Tras una consulta de Teletica.com, el centro médico señaló que el estado del chofer es "estable delicado", pero precisó que ha mostrado una mejoría importante.

"Agradecemos también a todas las personas que donaron sangre para él y seguimos pendientes de su salud", señaló la campaña del Liberal Progresista en un comunicado de prensa.

Feinzaig realizaba una gira el viernes y transitaba por la Ruta 1 a bordo de un pick-up conducido por Cascante cuando, por razones que no están claras, este perdió el control del auto y chocó de frente con un camión que transportaba pollos.

En el incidente vial murió la candidata a diputada por San José, amiga y asesora del congresista, Éricka Benavides. También resultó el herido el conductor del vehículo pesado, de apellido Trigueros.