"Sé que desde el Cielo estás feliz": Eli Feinzaig dedica sentido mensaje a Éricka Benavides

El candidato y diputado, Eliécer Feinzaig, dirigió un sentido mensaje a Éricka Benavides la tarde de este sábado, mientras familiares y allegados la velan en San José.

Desde el hospital, donde se recupera de las heridas que sufrió en el accidente que cobró la vida de quien fuera su amiga y asesora, el aspirante compartió detalles de la relación que los unió por 27 años.

"Eri, mi querida Éricka. Vos nunca fuiste mi asistente, aunque así te veía la gente. Eras mi mano derecha, mi persona de mayor confianza, mi muralla china y mi firewall. Eras la loquilla que le ponía chispa a todos los días, la primera en apuntarse a bailar, el alma de la fiesta y la que iluminaba cualquier espacio con tu sonrisa y buen humor. "Pero, sobre todo, fuiste mi amiga incondicional y el único 'reclamo' que te tuve en vida fue que descubrieras en Rosi (Rosalía Waisman, esposa del congresista) a una persona aún más digna de tu amor y tus atenciones, cosa que por siempre te agradeceremos, ambos", escribió Feinzaig.

El legislador reveló que, junto a su consejera, superó pruebas, como las largas noches en las que no podían ni salir de la oficina hasta después de la medianoche, por las protestas del Combo Energético que tomaron las calles en el 2000.

También apunto que ambos superaron cánceres casi al mismo tiempo.

"Nada será ya igual para este huevilas —hasta delante de grandes encorbatados me decías así— con el vacío enorme que nos dejaste. Estos últimos cuatro años no hubieran sido la mitad de entretenidos, y nadie hubiera puesto la atención al detalle que vos traías a la ecuación. Te ganaste los corazones de todo el equipo y de todos cuyas vidas tocaste con tu varita mágica de la felicidad, optimismo y esa dosis de locura que impulsa a los genios como vos. "Hoy nos toca seguir adelante con un doloroso vacío imposible de llenar. Pero seguiremos en tu honor, consagrando nuestro trabajo en tu memoria. Todos los días me recordabas, incluso en los de mayores dudas y dificultades, o tal vez especialmente en esos días complicados, que Dios siempre me protege y tiene un propósito especial para mí. Vos fuiste mi ángel de la guarda y dejaste la vida cuidando de mí hasta tu último suspiro", añadió.

En nombre suyo, de su esposa y sus hijas, Feinzaig expresó su agradecimiento a su asesora y señaló que confía en que Benavides está feliz en el Cielo, con el derroche de amor que le caracterizó en vida. También envió sus condolencias y un abrazo a la familia de su amiga, al tiempo que celebró el reencuentro de esta con su padre, Miguel.

La publicación del candidato y diputado llega durante la vela de la consejera, que se lleva a cabo en San José.