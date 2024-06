Tía Zelmira: Maribel García cubrirá a la Selección de México en la Copa América

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Saludo a mi colega Juan Fernando Lara, quien cumple años este viernes 21 de junio; en esta fecha también festejan la encantadora animadora Patricia Figueroa, el modelo Gabriel Molina y mi colega periodista Cynthia Briceño. Otros cumpleañeros son la esposa de Keylor Navas, Andrea Salas (cumple el 22 de junio), el cantante Pedro Capmany (22), el locutor El Maleku (22), la respetada periodista Rocío Fernández (23), la periodista Yanancy Noguera (23), la periodista Yokebec Soto (23), el periodista Yurguin Zúñiga (24), el periodista y entrenador Juan Luis Hernández Fuertes (24), la ex Miss Costa Rica Beatriz Alvarado (24), el chef Eric Zumbado (25), la modelo Jessica Aguilera (25), el cineasta Douglas Martin (25), la modelo y reina de belleza Fabiola Mora Ramírez (25) y el "Perro de traba" periodista, Luis Carlos Monge (26). Felicidades.



Con ojos de hermana

Con motivo de la muerte de Vicky Ross, Miss Costa Rica 1972, su hermana la doctora Marjorie Ross escribió un artículo en el que narra la relación cercana que tuvieron, desde que nació Vicky: "Me ha costado mucho hacer esta nota, en agradecimiento a tanta gente que ha manifestado su pesar por la partida de mi querida hermana Victoria (Vicky) Ross. Podría escribir cuadernos enteros, de anécdotas y vivencias, y se me hace difícil resumirlo en pocas palabras. Cuando ella nació, yo no cumplía aún los cinco años, y amé a aquella bebé que creía que era mi muñeca, y a quien cuidaba como si lo fuera. Así seguimos, compartiendo nuestras ilusiones y logros, toda una vida. Cuando se creó la organización estudiantil universitaria FAENA, de inmediato se unió. Cuando fundamos un partido político, allí estuvo también ella. De la misma manera, cuando se trataba de alguno de sus muchos e importantes éxitos, estaba yo a su lado para celebrarlos. Mujer hermosa como pocas, fue reina de las facultades de Derecho y Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR); Miss Costa Rica 1972 (participó en Miss Universo y Miss Mundo) y, más interesante aún, con una gran inteligencia que como a tantas otras, le costó muchas veces que se le reconociera. Nunca se quedó en ser solo una cara bonita. Se graduó en la UCR, en la Facultad de Educación, y ejerció la docencia. Más adelante se apasionó por la arquitectura, y disfrutó mucho su paso por la escuela respectiva. Cuando estuvo en la televisión, en los programas “Seiscito” y el “Club Millonario Phillips”, se ganó el cariño de mucha gente que aún recuerda esa etapa de su vida. Fue empresaria en el área de la pastelería y restaurantes, y amaba la cocina. Tenía el don de que todo lo que preparaba sabía delicioso. Inolvidables sus tamales navideños, con la antigua receta de nuestras antepasadas Coronado… Su agudo sentido del humor fue proverbial. Le salía natural el ayudarle a la gente. No es por casualidad la enorme cantidad de mensajes positivos y afectuosos que nos siguen llegando. Mi agradecimiento para todas esas personas que nos han comunicado sus condolencias por su partida. Nunca te irás, hermanita querida. Te quedás con nosotros para siempre".

Marjorie Ross con su hermana Vicky Ross.



Maribel García cubrirá a la Selección de México



A la periodista costarricense Maribel García le tocará dar seguimiento e informar sobre la participación de la Selección de Fútbol de México en la Copa América, que arrancó este jueves 20 de junio en los Estados Unidos. La satisfacción de Maribel no es para menos, ella trabaja desde hace varios años en la televisión mexicana y es jugadora, fanática y seguidora del fútbol.



Cuando le hablaron de realizar la cobertura del seleccionado, Maribel alistó todo y se dispuso para el viaje y, simultáneamente, invitó a su hermana Rosse Mary, quien vive en Costa Rica, para que la acompañara y, aunque no sabe mucho de fútbol, se fue feliz y muy entusiasmada; iba que no se lo podía creer, pues significa la primera vez que acompaña a su famosa hermana en esas tareas. Rosse Mary viajó primero a México y allá se quedó en la casa de la tía Maribel Guardia; luego ambas se trasladaron a Estados Unidos. Rosse Mary se desempeña actualmente como directora de Mercadeo y Comunicación de Citizen Inmobiliaria; es comunicadora, publicista, mercadóloga y relacionista pública.



Maribel García, es una dinámica periodista deportiva que ha desarrollado una ascendente carrera en la prensa mexicana. También se ha vinculado a varios equipos de la primera división de aquel país. En su perfil de Instagram @belagool, ha publicado imágenes en las que muestra su linda anatomía, ya sea usando trajes de baño o sexy lencería, deleitando la pupila de sus miles de seguidores. Su nombre ha ido tomando fuerza en el mundo deportivo de México, y es que con su talento, se abrió puertas para cumplir uno de sus más grandes sueños: el periodismo deportivo, lo cual ha logrado en poco tiempo.



Actualmente trabaja en Hi Sport, en el programa Only Fut y también está en Aventura Mundialista. Ahora anda en la Copa América patrocinada por Hertz. Además, ha hecho coberturas como el Mundial de Rusia y la Champions Ligue; en Rusia siguió a la Selección Nacional de Costa Rica y ahora le toca seguir al Tri en la Copa América. Ha estado en Fox Sports y en TUDN de Televisa y Univisión, así como en Juan Futbol, que es un medio digital. Además, estuvo en el programa Hoy y seis años en Televisa.



Hace unos años, viajó a México para estudiar. Su tía, Maribel Guardia, una de las estrellas de la televisión más queridas, la recibió en su hogar para que la joven continuara con sus estudios de Periodismo y se graduó de la Universidad del Valle de México, pero el plan inicial era que, una vez concluida su licenciatura, regresaría a Costa Rica para trabajar con su padre, Armando García, en el programa Habitat, pero todo cambió cuando las oportunidades comenzaron a llegar.

Maribel Guardia y su sobrina Maribel García.



En muy poco tiempo, García ha logrado posicionarse en los medios, donde ya ha tenido apariciones en cadenas importantes de habla hispana como Univisión y Televisa. Esto también se debe a la motivación que su tía Maribel, quien tiene ya varias décadas en el medio del espectáculo mexicano, tuvo sobre ella, pues la animó a buscar estas oportunidades, además de que ha confesado ser un tanto estricta con su sobrina para que se mantenga en este medio, que es muy complicado.



Se ha convertido en influencer, ya que es muy activa en redes sociales, donde tan sólo en Instagram cuenta con cientos de miles seguidores. En dicha cuenta, donde aparece como @belagool, comparte momentos de su estilo de vida, sus gustos, y una de sus grandes pasiones: el equipo Cruz Azul. Estamos ante un caso donde el talento se ha heredado, por una parte con su tía, quien sigue siendo una de las consentidas de México.



Sin duda, Maribel García seguirá cosechando éxitos en el periodismo deportivo, además de que seguirá viviendo con intensidad sus pasiones por el fútbol y béisbol. Llegó a México en el 2014 y hoy, la joven de 31 años, se sigue abriendo camino gracias a su talento y a su empeño.



“Yo siempre pensé estar en un país acelerado, grande, con una ciudad inmensa y supe que iba a ser Brasil o México y la vida me mandó para México. Aquí me abrieron los brazos. Y no es que no quiera estar en Costa Rica, es que aquí están los medios de comunicación más poderosos de América Latina como Televisa, Azteca, Fox Sports, ESPN y TUDN; entonces yo dije ‘aquí es el paraíso de la comunicación’ y gracias a esa beca se me abrieron las oportunidades y me quedé”.

Rosse Mary García, Maribel García, Maribel Guardia y Marcelia Figueora.



Para ese entonces ya sabía que quería desempeñarse como periodista deportiva y comenzó a buscar oportunidades. Primero estuvo en Fox Sports, después en la página Juan Fútbol y más adelante la llamaron de Hoy, la afamada revista matutina de Televisa. Luego de ocho meses de trabajar en ese programa como reportera, en el 2019 llegó la oportunidad que tanto había esperado: TUDN le ofreció formar parte del canal a tiempo completo como periodista y presentadora, y decidió renunciar a la revista matutina.



“TUDN es una cadena muy grande, es un monstruo, pero creo que llegar a este medio a mí me ha hecho creérmela mucho, estar segura de mi trabajo de tantos años y creo que cada esfuerzo tiene su recompensa, yo empecé desde abajo, con humildad, con disciplina y con amor a mi trabajo.

“Espero que algún día mi país se sienta orgulloso de mí, porque al final eso es lo que uno busca: uno no quiere ser famoso, pero sí recordado; y eso es difícil... muy difícil, porque, a veces las mismas personas del país te cierran las puertas. A mí me ha ido muy bien, pero en Costa Rica muy poquita gente sabe de mi carrera, pero lo importante es que se vaya desarrollando poquito a poco”.



Tener a una figura tan reconocida como Maribel Guardia de tía y dedicarse a la comunicación en México, no es tarea sencilla. Hay quienes creen que las oportunidades que ha tenido Maribel García han sido porque la cantante y actriz ha movido “sus influencias”, sin embargo, la periodista asegura que no es así.



“Aquí sí me conocen muchísimo por ser la sobrina de Maribel y a mí me da risa, porque a veces solo soy la sobrina, pero yo también quiero hacer mi nombre poquito a poco. Hay muchas personas que me dicen que si no fuera la sobrina de ella también sería una persona reconocida por mi trabajo; pero así como tenemos críticas buenas tenemos críticas malas y más que aquí en México, en donde eso se ve muchísimo. Aquí hay muchas personas a las que les llaman ‘palancas’, que se ganan las cosas por recomendaciones, entonces me dicen que yo estoy en Televisa por mi tía, pero lo de Televisa Deportes fui yo con mi esfuerzo; y lo de Hoy tampoco fue como que ella marcó y dijo ‘quiero que pongan a mi sobrina’, porque ese lugar cuesta mucho ganárselo”.

Maribel García es aficionada al fútbol.



Y contrario a lo que se pueda pensar, la joven asegura que desde que llegó a territorio mexicano su tía le ha enseñado que conseguir cada logro requiere de esfuerzo, sacrificios y mucha disciplina. Ella le ha enseñado a hacerse de un nombre propio en la industria, con su trabajo diario y determinación en cada proyecto en el que participa, más allá de ser la sobrina de Maribel Guardia.



A pesar de que reside en México por su trabajo, trata de viajar a Costa Rica con mucha frecuencia para visitar a sus papás, Armando García y Rose Mary González, a quienes extraña todos los días, al igual que a sus hermanos, Rose Mary, Armando y Gabriela. Para la tibaseña —y saprissista envenenada— la familia es un pilar fundamental y es a ellos a quien asegura les debe todo lo que es hoy en día. Según comenta, de su mamá y su papá aprendió a ser humilde, a ver a todas las personas por igual y eso es algo que le ha ayudado en la industria. Mientras tanto, continúa esforzándose por abrir su propio camino en los medios mexicanos y se enfoca en que su nombre sea conocido por su trabajo.

Maribel García tiene 31 años.



Te tengo un vieras

Vieras que el respetado periodista José Luis Valverde Morales, escribió una bonita nota sobre Daniel Céspedes; dice: "Noble, respetuoso, accesible, sin aires de divo, Daniel Alejandro Céspedes Hidalgo, será a partir del 1º de julio, parte del remozamiento del espacio mañanero Buen Día en Canal 7. Sus notas periodísticas se caracterizan por la buena dicción, el cuidado en la elaboración, el respeto al público. Padre, esposo, hijo, este turrialbeño de origen, hace poco puso su cultura al servicio del prójimo, se ganó más de una decena de millones en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, ayudó así a la numerosa familia de don Gerardo Madrigal, a quienes el fuego dejó con sus bienes materiales en cenizas. Estos espacios de entretenimiento contribuyen a la educación, promoción de la salud, fomento de estilos saludables de vida. El buen ánimo debe ser la pócima mañanera, iniciar la jornada con actitud positiva, define los días. Éxitos apreciado Daniel. Con usted, como en la cotidianidad, nos sentiremos atendidos, respetados, apreciados, su don de gentes, autenticidad, serán la fórmula triunfadora del nuevo reto".

Daniel Céspedes.



Vieras que el sábado 15 de junio mi amigo Bayardo Urbina Lara, subió en su perfil de Facebook una foto del ingeniero Jorge Montero, Julio Avilés Blandino y Benjamín Rojas. La imagen me atrapó porque era muy familiar: estaba casi seguro de que había estado ahí. La fotografía fue tomada en la cancha de tenis, ubicada en la Zona Americana de Quepos, frente a las oficinas centrales de la Compañía Bananera de Costa Rica, donde trabajó mi papá Rogelio Benavides Ramírez; a esa cancha íbamos mis hermanos y mis amigos todos los días y, cuando no estaba ocupada por los tenistas, jugábamos volibol. Esas tardes en aquel sitio, son de los recuerdos más agradables de mi bonita infancia. Estaba intrigado porque en la foto, al lado del ingeniero Montero, hay un niño no identificado y me propuse descubrir quién era para concluir que soy yo. Mis hermanos me identificaron y uno de ellos hasta reconoció el tipo de camisa diseñada y cosida por nuestra madre Emilia Rivas Canales; eran inconfundibles. Tengo pocas —o ninguna— foto de esa época, por eso, me resulta difícil saber cómo era. Al final, pensándolo bien, cuando era carajillo no era tan feo.

El niño Rogelio Benavides, Jorge Montero, Julio Avilés Blandino, Bayardo Urbina y Benjamín Rojas.



Vieras que Wálter Campos, periodista y presentador de 7 Estrellas anda muy entusiasta estos días porque ya están en los preparativos de clásico teatral Mujercitas, en la que él intervine y que se presentará en el Teatro Nacional. Para Campos en todo un honor y un reto, por eso se propone asumirlo con seriedad y disfrutar la experiencia.



Vieras que, de acuerdo con el polémico periodista Edgardo Camacho, Melissa Mora es la reina de las redes en nuestro país. Con más de un millón de fanáticos, la siempre llamativa, modelo, cantante y empresaria es de las celebridades locales como más seguidores. Sus curvas sin duda son tema de conversación y les aseguro que hasta de envidia por algunas que dicen “claro, operada cualquiera”. Melissa Mora se logró posicionar con admiración, cariño y atención de muchos; hoy en este bendito mundo de redes sociales, ella se corona con millones de almas que siempre están interesados en su diario vivir. “Celebro lo trabajadora que es, sin importar el qué dirán y también que entre silencios haya logrado conquistar más de un millón corazones que han decidido darle like en su plataforma de Instagram”, comentó Camacho.

Melissa Mora tiene más de un millón de seguidores.



Vieras que la elegante y brillante diputada Montserrat Ruiz estaba feliz porque la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa suya, que declara ciudadana distinguida a doña Marita Camacho, viuda del expresidente don Francisco Orlich. “A doña Marita y a su familia, quiero hacerle llegar nuestra más sinceras muestras de cariño y admiración. Este es apenas uno de los muchos reconocimientos que le hará la historia”.

Marita Camacho fue declarada ciudadana distinguida.



