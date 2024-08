Alcaraz se disculpa por romper su raqueta tras ser eliminado en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial de la ATP, se disculpó este sábado un día después de romper su raqueta con furia tras la derrota en segunda ronda ante el francés Gael Monfils en el Abierto de Cincinnati.



"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista", dijo Alcaraz en un mensaje en sus redes sociales.



"Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!", agregó el medallista olímpico de plata en París.



El español, campeón esta temporada en el Abierto de Francia y Wimbledon, estalló de frustración el viernes por su juego ante el veterano francés de 37 años.



Alcaraz, segundo preclasificado del Masters 1000 de Cincinnati, calificó su derrota por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-4 como el "peor partido" de su carrera.