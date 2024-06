Victoria Fuentes dice que “Tavo” Gamboa es el gran ganador de TCMS

La periodista de Teletica Radio, Victoria "Vicky" Fuentes, está muy orgullosa de la participación de su esposo, Gustavo Gamboa, en Tu Cara Me Suena (TCMS), pese a que no clasificó para la final del programa.



En una entrevista con Teletica.com, "Vicky" comentó que desde el día uno ha estado apoyando a su esposo y que participar en otro formato del canal era un reto que ella quería que él afrontara.



​"Yo siempre le decía Tavo qué lindo que te llamaran de Tu Cara Me Suena, porque como él es comediante, le queda. Estuvo en Dancing With The Stars y lo hizo super bien, llegó a la semifinal.