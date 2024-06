“Cada uno sabe lo que hace”, dice productora de TCMS sobre show privado de “Ramzi”

Gabriel Ramírez, conocido artísticamente como “Ramzi”, es uno de los cinco finalistas de la sétima temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).



A cinco días de la final, el cantante sancarleño fue diagnosticado con una infección en las cuerdas vocales bastante severa, según confirmó él mismo a Teletica.com.



Pese a ello, el artista se presentará en un evento privado, este miércoles por la noche.



Ante esto, Vivian Peraza, productora del programa, expresó que la posible afectación de sus cuerdas vocales por no seguir las indicaciones médicas recae en el artista; pero que entiende perfectamente la situación, ya que los intérpretes viven de los espectáculos.



Ramírez defiende que tendrá cuatro días de descanso de cara a la última gala, por lo que cree que sí podrá recuperarse y deleitar al público con su interpretación de Dimash.

"Si algo llega a pasar y él no se puede presentar el domingo, como formato de licencia, debemos preguntar a los dueños de la franquicia; pero me imagino que dirán que no cante y que las votaciones siguen abiertas. Él seguiría participando", acotó la productora.