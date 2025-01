Video: Heroico policía salvó a niño de 10 años y su mamá en Playa Zancudo

Una acción heroica del capitán de Fuerza Pública, José Ríos Morales, salvó a un niño de 10 años y su madre, una mujer de apellido Rodríguez de 30 años, luego de que el oleaje de Playa Zancudo en Golfito los arrastrara cerca de 150 metros mar adentro.

Teletica.com conversó son el oficial de Fuerza Pública, quien contó que durante la mañana del 1 de enero estaban patrullando la zona como parte del operativo especial que realizan para salvaguardar a los visitantes en esta época festiva.

Durante el recorrido, cuenta Ríos, un hombre le hizo señal de parada y les explicó lo que estaba sucediendo, por lo que de inmediato llegaron a la línea de costa y de inmediato empezaron a coordinar con cuerpos de rescate, pero los mismos tardarían varios minutos en llegar.

"Había que esperar a que Cruz Roja llegara, pero la situación era apremiante, la gente ya estaba mar adentro. Entonces yo dejé a los compañeros, me quité todo el equipo y me quedé solo en camiseta y pantalón. Me tiré al mar y empecé a nadar", aseguró Ríos.