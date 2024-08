Video: Carro choca aparatosamente contra muro de iglesia en La Unión

Un carro chocó aparatosamente contra el muro de una iglesia en La Unión, Cartago, como se observa en el video de una cámara de seguridad.

Este accidente ocurrió a eso de las 3 a. m. del jueves en la filial San Rafael, y dejó daños que alcanzan el medio millón de colones.

Al momento del suceso, el conductor se fue del sitio; sin embargo, en la zona comentaron a este medio que contactó posteriormente a los encargados (ver nota adjunta de Telenoticias).

“Los vecinos muy consternados, porque fue como que amanecimos y apareció el accidente, el daño hecho, mucha gente ni siquiera escuchó. Hay gente que vive al frente que nos dice que no escuchó, fue como todo muy rápido, una sorpresa.



“No es una parroquia, es una filial y, por eso, no hay suficientes fondos. Está administrada por una junta pastoral, que administra los fondos, pero no hay mucho dinero para cubrir los gastos de este accidente”, aseguró Andrés Cascante, miembro de esa junta.