Video: Agua se “traga” carro frente a facultad de Derecho de UCR

Nuevamente la calle que pasa frente a la facultad de Derecho, en la Universidad de Costa Rica (UCR), en el paso a desnivel de Circunvalación, se convirtió en un río y varios carros quedaron atrapados.



En el video adjunto se aprecia el momento cuando el agua se “tragó” un carro y el conductor logró salirse por la ventana justo antes de que el carro se hundiera.

“El agua no estaba tan alta, yo decidí pasar, pero el carro se me apagó, lamentablemente se empezó a inundar más y más, tuve que salirme del carro para estar bien, la situación fue de inmediato, ahora no sé qué hacer, pero gracias a Dios solo son cosas materiales”, dijo Felipe Azofeifa, uno de los afectados.