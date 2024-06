Video: Adulto mayor por poco es atropellado por bus sin frenos en Alajuela

Un adulto mayor por poco es atropellado por un bus que se quedó sin frenos en Carrizal de Alajuela.



Don Lizanias Ramírez, de 83 años, estaba cruzando la calle para esperar en la casetilla el autobús que lo llevaría a una reunión de adultos mayores en el centro de Carrizal.

Pocos segundos después de estar ahí, un autobús sin frenos por poco la quita la vida.

“Chano” como le dicen en Pavas de Carrizal, estaba muy tranquilo tras la experiencia vivida.

“Yo vi la velocidad que traía, pero no creí que iba a pegar en la parada, yo creí que iba a seguir por la vía, pero no me asusté, solo levanté las manos, pero no me pasó nada, esa parada me pasó por encima y no me tocó, es un milagro de Dios, hoy nací, Dios me libró de la muerte, él quiere que yo siga viviendo”, contó.