Tío de niño que murió en terraplén: “Yo traté de sacarlo, pero no pude hacer nada”

Un tío del niño de cuatro años, que murió tras caer un terraplén en su casa, intentó salvarlo, pero ya era tarde.

La emergencia se presentó en Calle Mesén de San Diego de La Unión, en Cartago.

“Cayó el barranco ahí arriba, en eso estaba el niño adentro, le cayó encima toda la tierra, ya no puede hacer nada, yo traté de sacarlo, pero era mucha la fuerza, comencé a pedir ayuda, pero no pude hacer nada, se me murió”, contó Marco García, tío del menor fallecido.

El pequeño llamado Dylan dormía en una habitación de la humilde vivienda construida con latas y madera.

El deslizamiento ocurrió detrás de la casa que colinda con la montaña, donde la tierra está muy saturada y cedió.

“Era un amiguito mío, yo bromeaba con él, yo le decía: ‘¿Se bañó su papá?’ y él me respondía: ‘No, no se bañó’, era muy amable, me da mucho pesar, lo que pasó fue terrible, ellos tenían como 15 días de venir acá”, relató José Antonio Calero, vecino.

Cuando llegaron los socorristas, el pequeño no tenía signos vitales.

Hace pocos días el menor y su familia llegaron a vivir a esta comunidad procedente de Nicaragua.