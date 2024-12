Sospechan que fogón donde cocinaron tamales inició incendio en Desamparados

Dejar encendido el fogón en el que cocinaron tamales pudo ser la causa del incendio que consumió una casa y dejó a 10 personas únicamente con la ropa que andaban puesta en Desamparados.

La emergencia ocurrió en horas de la madrugada. El fuego avanzó de forma muy rápida.

Entre los afectados hay cinco niños y una adulta mayor de 75 años.

“Yo veía las llamas encima y no podíamos salir, más bien yo me salvé porque mi nieto me sacó, todos salieron en carreras, pero yo veía las llamas detrás de mí, nada sacamos”, dijo Gerardina Villegas, adulta mayor.

Una joven se percató del incidente y alerto al resto de su familia, esto permitió, que lograran salir con vida.

“A las 3 de la mañana se incendió la casa, porque había llamas prendidas, porque hicieron tamales, cuando me di cuenta mi cuarto estaba lleno de humo y se incendió toda la casa”, contó Mauren Picado, afectada.

El fuego consumió 100 metros cuadrados de forma completa, informó el Cuerpo de Bomberos.

Los afectados quedaron únicamente con la ropa que andaban en ese momento.

En lo que va del año ya se reportan 915 incendios estructurales en todo el país.

“No realizar fuegos abiertos, principalmente para el cocido de alimentos y si se realiza esta actividad, estar supervisando siempre, especialmente en los llamados fogones”, explicó Luis Salas, director operativo Bomberos.

Los afectados pasarán la noche en la casa de unos familiares y amigos.

Ellos esperan contar con manos amigas para lograr reponerse de tan difícil situación.