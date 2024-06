Pronto se detendrán más funcionarios por corrupción, según director OIJ

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, aseguró a Telenoticias que pronto realizarán detenciones de funcionarios por corrupción (ver video adjunto de Telenoticias).

Esto tras ser consultado por el caso de un técnico judicial del Tribunal de Puntarenas imputado por narcotráfico y los recientes allanamientos del denominado caso “Comején” por presuntos actos irregulares con viabilidades ambientales en Setena.

“Vienen más casos, tenemos más casos en investigación, casos grandes, para nosotros siempre va a haber una necesidad de fortalecer, no solo el Poder Judicial, sino todas las instituciones del país, ayer allanamos Setena, nos quedan más casos importantes que allanar, esto va a pasar con otros casos que ya tenemos, no es nada nuevo, hay que blindar la institucionalidad, hay personas que siempre tratan de buscar la forma para no hacer las cosas de forma correcta”, dijo Zúñiga.

El Juzgado Penal de Puntarenas le impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico y lo dejó laborando en el Tribunal Penal de Puntarenas. Sin embargo, este martes la Inspección Judicial lo suspendió del cargo sin goce de salario, mientras se lleva a cabo una audiencia de apelación donde la fiscalía reiterará la solicitud de seis meses de prisión preventiva.

El jefe policial aseguró que a pesar de los limitados recursos, no solo enfrentan al narco, también la corrupción en el Poder Judicial y otras instituciones del Estado.