OIJ encuentra el cuerpo de joven madre desaparecida en Heredia

El OIJ confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven madre que estaba desaparecida en San Antonio de Belén.

Se trata de Carolina Mora González, de 37 años, quien salió de su casa la mañana del lunes, pero jamás regresó.

La joven dijo a su familia que se iba a encontrar con expareja sentimental y padre de su niño de 4 años.

Supuestamente, iban a comprar un regalo para el niño, pero no regresaron.

“Ella salió de la casa a verse con la expareja para comprar un regalo para el niño, en principio ella indicó que iba al Mall Oxígeno a comprar el regalito del bebé, ellos no viven juntos, después de ahí mi mamá se dio cuenta de que no había llegado, ella entraba a trabajar a las 4 de la tarde a Cinépolis de Terrazas Lindora, pero no llegó, las llamadas entraban, pero como que colgaban, nunca tuvimos respuesta”, explicó Nelson Mora, hermano de la víctima.