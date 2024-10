Mamá de niñas atrapadas por cabeza de agua: “Fue un susto enorme, todos corríamos”

La mamá de dos de las cuatro niñas que quedaron atrapadas con tres adultos en el río Barranca, Puntarenas, luego de que una cabeza de agua los sorprendiera, conversó con Telenoticias y manifestó que “fue un susto enorme”.



La emergencia ocurrió este martes por la tarde. Según Hellen Badilla, el día estaba muy bonito y soleado (vea video adjunto de Telenoticias).

“Iba camino a mi trabajo cuando me informaron que ellas (las hijas) estaban atrapadas en la corriente del río, así que me fui a buscarlas. A las 3 p. m., me informa mi hermana que iban para el río porque el día estaba soleado, así que me pidieron permiso y se fueron con mi hermana y sus dos hijas, porque vivimos juntas en la misma casa. Me cuentan que estaban en la orilla y, cuando empezaron a ver, el río cambió de color.