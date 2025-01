"Ha abusado de mí 10 veces": Niño denuncia agresiones sexuales en albergue PANI

Un niño de 11 años denunció el 7 noviembre del 2024 una serie de agresiones sexuales que presuntamente sufrió dentro un centro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ubicado en Ciudad Quesada.

Según las denuncias ante la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos, de las que Telenoticias tiene copias, un menor de 12 años sería el presunto agresor.

“Es que … Ha abusado de mí 10 veces, cuando estoy en la cama durmiendo… Esto a mí me duele mucho, pero no me gusta que me lo haga porque me hace sentir mal, esta situación es de casi todas las noches… Yo no había contado nada porque me da miedo porque siempre me dice que no cuente nada porque si no me mete un palazo, es decir, me pega con un palo”.

“Esto también me lo ha hecho siendo de día, cuando es de día, solo hemos estado él y yo en el cuarto, porque cierra con seguro el cuarto y le mete como un palito de metal y atora la puerta para que no la puedan abrir”.

El 17 de diciembre, es decir, un mes después, el niño denunció nuevas agresiones sexuales, esta vez supuestamente cometidas por un menor de 13 años.

“Esto pasó de noche en el cuarto, cuando esto pasaba también estaba mi compañero, pero estaba dormido y por eso no se dio cuenta de lo que pasó, no sé en qué fecha fue, pero sí fue en época de Navidad porque todo estaba decorado… me hizo lo mismo el sábado, domingo y ayer lunes, siempre en el cuarto de la casa, siempre fue en horas de la noche… yo le decía que se fuera a dormir, pero él no quería”.

Y el caso más reciente, según el menor ofendido, ocurrió el martes 14 de enero del 2025, esta vez el presunto agresor sería un adolescente de 14 años.

“Me amenazó con un vidrio, me llevó al baño y me obligó a tener relaciones sexuales, yo le pegué, me dolió mucho, le metí una patada, me pegó en el brazo, yo cogí el vidrio y lo rompí el vidrio con el que me amenazó, eso me hizo sentir muy mal”.

El menor víctima de estas agresiones fue llevado al Hospital San Carlos y recibe apoyo psicológico.

El PANI se comprometió a que darán seguimiento periódico al centro en donde ocurrieron los hechos.