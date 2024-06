Cuatro personas ahogadas y dos más desaparecidas tras bañarse en ríos y playas

Cuatro hombres murieron ahogados en San Carlos, Pérez Zeledón, Limón y Playa Dominical, mientras que dos mujeres permanecer desaparecidas tras ser arrastradas por el agua en Sarchí y Chirripó.

El primer caso lo atendió la Cruz Roja el sábado a las 7:36 a. m. en Turrialba, propiamente en el Río Chirripó, en la comunidad indígena Roca Quemada, donde se reportó una mujer que fue vista mientras era arrastra por la corriente, después de más de 20 horas de labores a las 5 p.m. de este domingo, se suspendió la búsqueda sin resultados positivos. Las autoridades utilizaron la ayuda de un dron para tratar de lograr encontrar a la víctima.

El segundo caso ingresó a las 10:02 a. m. del sábado, en Cutris de San Carlos propiamente en el Río Arenas, en San Josecito, donde se reportó un hombre que fue arrastrado por la corriente; a las 4:33 p. m. de este domingo, la Cruz Roja, con ayuda de baqueanos y lugareños, lograron ubicar al paciente sin vida en una poza.

El tercer incidente se presentó en Pérez Zeledón, a las 7:35 p. m. del sábado, en el Río General, en Peñas Blancas, donde un hombre de unos 35 años, quien aparente estaba realizando pesca artesanal, fue arrastrado por el agua mientras cruzaba el río, después de un amplio operativo a la 1:18 p. m. de este domingo se ubicó el cuerpo del paciente sin signos vitales.

La cuarta emergencia se presentó este domingo a las 12:52 p.m. en Limón, propiamente en Playa Chiquita, donde un hombre de 57 años perdió la vida mientras se bañaba en la playa.

A las 3:40 p. m. se reportó otro nuevo caso en Pejibaye de Cartago, donde tres menores de entre 12 y 15 años que se estaban bañando con neumáticos inflables en el Río Pejibaye fueron arrastrados por una crecida de agua y lograron posarse sobre una roca. Tres horas después fueron rescatados por kayakeros paramédicos y valorados en el sitio por Cruz Roja.

El siguiente caso se presenta en Sarchí, Toro Amarillo, en el río conocido como Desagüe, a eso de las 4:37 donde, según informó Cruz Roja, un grupo de ocho personas fueron arrastrados por una cabeza de agua, de los cuales siete lograron salir del agua, pero la Benemérita mantiene labores de búsqueda de una mujer de 50 años que se mantiene desaparecida.

El último caso se presentó a las 6:10 p. m. de este domingo en Playa Dominical, en la provincia de Puntarenas donde reportaron dos personas dentro del agua que no pudieron salir. Los Guardavidas lograron rescatar a un extranjero de 18 años y trasladarlo estable al Hospital Tomás Casas. Mientras que minutos antes de las 8 p. m. los Guardacostas encontraron sin vida al otro joven, también de nacionalidad extranjera, de 18 años. El cuerpo fue rescatado y llevado a tierra para las respectivas diligencias.

La Cruz Roja Costarricense hace un llamado a la población para redoblar esfuerzos, ya que, aseguran, este fin de semana es el de mayores atenciones por accidentes acuáticos en lo que llevamos del 2024.



La Benemérita recuerda a la población:



1. Consultar con lugareños o guardavidas los peligros presentes en la playa o rio.

2. No ingresar al mar, ríos o pozas bajo efectos de sustancias que alteren sus sentidos.

3. No ingresar más adentro del nivel de la rodilla.

4. Verificar corrientes de resaca y seguir las recomendaciones de los guardavidas.

5. Conocer su capacidad para nadar y evitar riesgos.

6. No cruzar ni a pie ni en vehículo los ríos.

7. Ante cualquier emergencia llame de inmediato al 9-1-1.



"La Cruz Roja Costarricense se encuentra al servicio de la población, pero también pedimos a las personas cuidarse siempre ante estos casos para así evitar accidentes", dijeron las autoridades.



Noticia actualizada a las 8:00 p. m.