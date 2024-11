Abogada acepta que acusado violó a mamá de Keibril, pero “no sustrajo a la bebé”

La abogada Jeimy Hernández, representante legal de acusado por la desaparición de Keibril, aceptó que Casasola violó en una ocasión a la mamá de la bebé, pero asegura que él no la sustrajo.



Durante sus alegatos en la conclusión, Hernández subrayó que su representado reconoció un delito de violación, pero insiste en que este debe limitarse a un solo incidente y no a tres, como plantea el Ministerio Público.



Según la defensa, las contradicciones en los testimonios de la madre de la menor han generado dudas sobre la veracidad de las acusaciones y la naturaleza de la relación.



La abogada argumentó que su representado mantuvo una relación amorosa y consensuada con la madre de Keibril, la cual resultó en un embarazo. Según Hernández, la relación fue plenamente consciente y sin indicios de vulnerabilidad.

“En algún momento, la madre de Keibril expresó que sentía amor por mi cliente, no hubo agresiones y la relación fue mutua. Desde el punto de vista de la defensa, la madre no puede ser considerada una víctima vulnerable.



“Hay dudas sobre dos de los supuestos delitos, y las contradicciones son claras. También no hay credibilidad de la madre de Keibril en cuanto a su declaración sobre la sustracción de la menor”, dijo Hernández.