¿A qué se expone penalmente el menor sospechoso de agredir y humillar a colegiala?

Este lunes se hizo viral un video que muestra a un adolescente de 16 años aparentemente agrediendo y humillando brutalmente a una colegiala menor de edad, quien viajaba en un bus por la zona de San Carlos, Alajuela.



Ante los hechos presentados, este martes a la 1:30 a.m. agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron al aparente agresor en su casa de habitación, quien actualmente está detenido a las órdenes de la Fiscalía.

Al parecer, los hechos ocurrieron la semana anterior y, a raíz de ello, los padres de la menor agredida interpusieron una denuncia, la cual procedió con la aprehensión del sospechoso.

José Luis Campos, Gerardo Huertas y Rodolfo Brenes, abogados penalistas que conversaron con Teletica.com, coinciden en que las sanciones para este tipo de acciones son diversas, pero lo que buscan principalmente, de acuerdo con la Ley Penal Juvenil, es educar y reformar al menor en conflicto con la ley a efectos de que no vuelva a delinquir.

“Las sanciones buscan darle al menor un panorama diferente y que entienda que la conducta que hizo está mal, y no es que no va a tener consecuencias, sino que van a ir orientadas a que no cometa esas conductas. En los adultos, si usted hace algo va a responder por lo que hizo en el mismo grado que lo causó, pero en este caso es algo reeducativo para los menores”, explicó Campos.