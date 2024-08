Sancionaron a Hernán Medford por esto que dijo en conferencia de prensa

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol multó con ₡500.000 a Hernán Medford por referirse a la Unafut en términos groseros y ofensivos.

Juzgue usted si esta declaración merece ese castigo que le impusieron al estratega de Sporting FC.

"Esto sigue siendo un desorden de la Unafut, yo tengo que decirlo. Nos planifican a las 3 p. m., de repente nos cambiaron el horario. Yo no sé qué les cuesta sentarse y planificar, si eso es de panificar. Usted no ve eso en ningún lado del mundo, ningún campeonato. Es un desorden que se tienen y lo único que deben hacer es sentarse y planificar. Es un desorden lo que tienen, eso no influye en el resultado, pero es algo que sí habíamos dicho antes del partido. Se tienen un desmadre y queremos ser un fútbol serio", comentó Medford tras el juego que finalizó 2-2 ante Guanacasteca.