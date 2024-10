El Sporting FC que fue líder cada vez se ve más lejos en el retrovisor

Con la jornada 17 del Torneo de Apertura en libros, salta a la vista el Sporting FC, equipo que se encuentra en la sétima posición. Aquel líder invicto está cada vez más lejos y los albos hoy muestran una cara que genera dudas.

El pasado 25 de agosto, Teletica.com titulaba: “Herediano golpea a Sporting y le arrebata el invicto al líder”, este domingo la nota sobre el partido entre ambos rivales decía: “Herediano triunfa en casa de Sporting FC y queda a las puertas de la zona de clasificación”.

La situación en Sporting FC es más que complicada, aquel traspié ante los florenses fue el primer paso en la dirección equivocada. Desde aquel día han perdido ocho, ganado dos y empatado uno.

“Nosotros tenemos que mejorar mucho para lo que falta si queremos seguir peleando”, aseguró el técnico Hernán Medford.

En este momento los albos tienen 23 unidades, Guanacasteca que es cuarto suman 28.

“No hay constancia, eso te hace no estar tranquilo con un equipo que no tenga esa constancia como tuvimos meses atrás. Es muy importante la autocrítica y uno tiene que aceptar que las cosas no se están viendo bien y obviamente si no se están viendo bien, uno tiene que ser asumir responsabilidades”, añadió.