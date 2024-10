Cristian Lagos critica al Santos: "Los están manejando como una pulpería”

La reciente pérdida de puntos que decidió el Tribunal Disciplinario sobre el Santos de Guápiles, provocó el enfado del goleador Cristian Lagos, exfigura de ese equipo.

La exfigura de los caribeños tiró fuertemente a la directiva actual del equipo que actualmente es último en el actual Torneo de Apertura 2024.

“Asociación Deportiva Santos a ustedes los están manejando como una pulpería. Creo que ya es demasiado, dense cuenta ahora que todavía hay tiempo porque si no lo hacen después no se lamenten, sinceramente se ha perdido la identidad de un pueblo que con humildad y trabajo logró cosas muy importantes en los últimos años”, mencionó en su cuenta de Facebook personal.

Añadió que ahora “se ve gente que no le interesa la institución y que no tiene hambre de nada. Por favor, se los pido de corazón, háganse a un lado y dejen que estos colores vuelvan a surgir. El color rojo de la sangre de todos esos trabajadores que hay en ese pueblo y el blanco de la paz de un pueblo que quiere surgir poco a poco. Ya no le hagan más daño al pueblo de Guápiles, porque este pueblo y esta afición se merece un equipo en Primera División para dar oportunidades a toda nuestra juventud de la zona del Caribe”, sentenció.

Santos es último de la tabla y con la sanción solo cuenta con 5 puntos a seis de Puntarenas FC, quien es penúltimo.