San Carlos jugaría lejos de casa el Torneo de Apertura

El equipo de San Carlos podría disputar el Torneo de Apertura 2024 lejos de su estadio, el Carlos Ugalde Álvarez.

La razón es que el Comité de Licencias no les daría el aval para comenzar el campeonato debido a que la gramilla del reducto norteño está muy desgastada y no cumple con los requisitos mínimos.

Esto obligaría a un cambio del césped sintético que ya llevan meditando desde hace varios años, pero tendrían que sacrificar su sede para el próximo torneo.

“La gramilla en este momento no se ha cambiado, creo que no se podrá iniciar ahí, no lo tenemos claro todavía y ya se está buscando otras opciones y la gramilla creeríamos que no pasaría el tema de licencias”, explicó el técnico Luis Marín.