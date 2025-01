Martín Arriola y su familia pasaron un incómodo momento en el Fello Meza

El técnico de San Carlos, Martín Arriola, y su familia vivieron momentos incómodos en el estadio Fello Meza, en la derrota norteña 2-1 ante Cartaginés.

Un fanático insultó a Arriola hasta que la seguridad del estadio sacó a la persona, que incluso hizo horrar al hijo de Arriola, quien tiene 12 años.

“Es lamentable lo que pasó. Hay gente frustrada que viene a insultar a todos los que estamos en un campo de juego, pero cuando se mete con la familia es complicado. Mi familia estaba sentad a la par de este señor que sacaron y se pasó. Incluso, mi hijo de 12 años terminó llorando y es vergonzoso”, comentó Arriola.

Arriola calificó de "muy bajo" lo sucedido y señaló que cree que a esa persona no le gustaría que le sucediera lo mismo.

"Me parece muy bajo lo que pasó. La gente que lo está insultando a uno posiblemente no sabe que la familia de uno está en las gradas, pero es algo que ocurre. No es nada bueno esto que sucedió y mucho menos cuando hay un menor. No creo que a esa persona gustaría que le pase algo así a su familia", concluyó.