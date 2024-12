Luis Marín: “El partido pasa por tener confianza y seguridad en nosotros”

San Carlos viajará confiado en su plantel y con la idea de lograr clasificar a la final de segunda fase luego de un empate 2-2 ante Saprissa en Ciudad Quesada, por lo que ahora irán con todo por el resultado a Tibás.

El técnico Luis Marín analizó enfrió lo que será el partido de vuelta este martes en Tibás y que marcará la clasificación de alguno de los dos clubes a la final.

-El único juego de visita que perdió San Carlos fue en el Ricardo Saprissa. ¿Cómo revertir esa estadística para poder sacar la ventaja y avanzar a la final?

El partido pasa por tener confianza en nosotros, seguridad en nosotros, pues el rival tiene sus fortalezas, tiene sus virtudes, también tiene sus defectos como nosotros o cualquier equipo del mundo y vamos a tratar de imponer nuestra forma de juego, el partido y la personalidad de jugar lo que somos nosotros, tener la confianza que somos capaces de poder avanzar e independientemente del rival que nos toque, porque si el equipo quiere llegar a una final, quiere volver a celebrar un campeonato, le tiene que ganar a todos, independientemente de donde le toque jugar.

Yo la verdad, creo mucho en el equipo. Creo mucho en los jugadores y como se los he dicho a ellos, el que no piense que podemos pasar la serie, pues no está convocado, que no vaya, porque yo creo que tenemos la capacidad, es una buena cancha, podemos jugar bien, se nos ayuda a jugar mejor en nuestro fútbol y yo opino que eso nos va a permitir hacer un partido y buscar pasar la serie.

-¿Muchos aficionados se cuestionan del porqué de los cambios en el equipo y creen que son ocurrencias suyas, pues, el equipo suele caerse tal y como sucedió con Brian Martínez el viernes anterior?

Todos los cambios fueron por desgaste. Todos los jugadores pidieron cambio, yo no lo saqué porque quería sacarlo, sino porque Bryan me pidió cambio porque ya no aguantaba, el cambio de Mena, un cambio de lesión, el cambio de Yosimar Méndez, lo mismo, totalmente desgastado. Chiroldes igual, estaba totalmente desgastado, entonces si díganme un equipo en el mundo que no hagan un solo cambio, es decir, yo no lo conozco, al contrario, más bien todos los equipos hacen los cinco cambios a veces hasta 30 minutos antes. No hay un equipo en el planeta que en un partido no haga un solo cambio, entonces entiendo a la gente, pero no son ocurrencias, porque con otras veces hemos hecho cambios y los cambios nos han ayudado.

Como dicen hablar con el diario de lunes es muy fácil, pero bueno, se entiende la frustración, además no es que estamos haciendo los cambios faltando 40 minutos, estamos haciendo los cambios faltando 10, 12, 14 o 15 minutos y bueno también debemos confiar en la planilla que tenemos, porque para eso está.

-¿Por qué no se defendió más el 2-0 y se siguió atacando más el viernes pasado?

Sí, a ver, creo que cuando íbamos 2 a 0, pues, faltaba mucho tiempo también, inclusive yo creo que los goles no vienen porque el rival nos avasalló, no nos estaba avasallando, Saprissa comenzó a generar un poquito más después precisamente del 2-1, pero el 2-1 usted ve que es una jugada individual. El tema es que bueno uno no supimos resolver bien, y dos también el rival tiene lo suyo entonces no es un tema de táctico y el segundo gol también es parecido, es muy parecido en el sentido de que es una jugada, un pelotazo, nos rechazamos bien, estamos con superioridad numérica en defensa, pero no rechazamos bien y tenemos la mala fortuna de que el jugador le queda, pues, para anotar y anota bien, entonces yo creo que no es un tema táctico, es un tema de circunstancias del fútbol que hay que tratar de evitar al máximo pero no por un tema táctico sino un tema de viveza de los muchachos.

Debemos tomar las medidas que se tengan que tomar en el momento que se tengan que tomar esperando qué escenario nos vamos a enfrentar en ese momento, entonces si tenemos que cerrar el partido, pues, lo vamos a tener cerrar claramente, eso está muy claro.

¿Decía Jafet Soto que para este tipo de series los técnicos siempre tienen que guardarse algo, algo que genere sorpresa en este tipo de situaciones, lo ha pensado, lo está analizando, hay que cambiar algo, hay que variar algo para el juego en el Ricardo Saprissa?

Puede ser, puede ser que variamos algo, claramente Saprissa va a variar cosas, yo creo que va a variar en nombres y tal vez no tanto en posicionamiento, pero sí en nombres, posiblemente un Luis Díaz puede jugar de lateral para hacerlo más ofensivo, entonces estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo, yo creo que aquí todos nos conocemos, no hay sorpresas grandes, no opino que hayan, pero sí, alguna cosa, alguna variante, algo se puede cambiar en la forma de jugar o en lo que nosotros queramos hacer, pero ya hay una base de trabajo y hay una base de forma de juego que eso es inevitable que cambiarlo de la noche a la mañana de un día para otro, pero bueno vamos a ver si alguna sorpresa puede haber ahí que pueda también de entrada desequilibrar algo.

-Hablando de esa confianza, hay un escenario también que se puede presentar mañana martes de los tiempos extra, ¿verdad? ¿El equipo ya está preparado para afrontar más de 90 minutos?

Sí, sí, estamos preparados, por supuesto. Estamos preparados para cualquier escenario, es que como lo dije anteriormente, el escenario puede ser que hasta que nos podemos ir al tiempo extra y ahí es donde también entran los cambios, ¿verdad? Porque me imagino si usted tiene 90 minutos en la espalda y que el rival te haga seis cambios gente fresca y usted no haga ni un solo cambio, es decir, van a haber jugadores totalmente desgastados y no va a ser jamás la misma intensidad, entonces ahí es donde los, por ejemplo, los seis cambios porque habría un cambio más, son fundamentales y para eso tenemos que estar preparados todos.

“Nosotros hemos trabajado todo, hemos trabajado también penaltis por lo mismo porque no sabemos qué puede pasar y no sabemos qué jugadores van a estar dentro de la cancha en ese momento y todos deben tener la capacidad y la concentración de poder, si llegáramos a esa instancia, de poder de ayudar al equipo”.

-Aparte del tema físico entendible en jugadores y lo de Mena, no sé cuál es la situación de Marco Julia Mena. ¿Cómo está la planilla? ¿Viaja completo a Tibás?

Lo de Mena, bueno vamos a esperar hasta el último momento, a ver si él puede estar o no, después de ahí yo creo que estamos todos, lo mismos de siempre, lo de Roberto Córdoba, pero después de ahí estamos todos bien y vamos por dicha yo creo que no tenemos problemas a excepción de Roberto y vamos a esperar a Mena hasta el último momento a ver si él puede participar.

-Estas series se juegan distinto, se juegan con mucha garra, mucho coraje, mucho estado de ánimo. ¿Cuál ha sido el discurso de ustedes en la parte mental de todo el equipo?

-La parte mental es eso, creérsela, yo creo que tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar en nuestra capacidad, no podemos dudar de nosotros en ningún momento, ni de lo que hemos hecho, creo que si usted analiza hemos perdido tres partidos en todo el torneo, tres partidos y eso para un equipo como San Carlos no es fácil, hemos empatado mucho, sí, pero también estamos fuertes, somos el equipo más, hemos sido el equipo más goleador, hemos perdido solo tres partidos, hemos sido muy fuertes de visita, tenemos muchas cosas positivas y nosotros tenemos que enfocarnos en eso.