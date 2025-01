¿Cuáles son los tatuajes más difíciles de “borrar”? Aquí le explicamos el proceso

Boris Alonso Sosa lo confirma: los tatuajes ya no son para siempre. Él decidió borrarse un diseño de siete hormigas, de cinco centímetros cada una y de color negro, que se había hecho en su espalda hace casi 18 años.

“El tatuaje ya no me estaba gustando, aparte de que con el tiempo se va deteriorando: lo que fue una hormiga, ya en mi caso parecía un frijol, se veía feo, yo ya no estaba tan a gusto y de un tiempo hacia acá, empecé con la idea de quitármelo”, contó en el programa Su Salud de Teletica.com.

El proceso le tomó, aproximadamente, 24 meses. Reconoce que le colocaron anestesia en la zona, por lo que no sintió dolor.

“Dura mucho, estuve en un proceso de dos años, yendo cada dos meses, pero ya este verano fui a la playa con mi espalda toda linda, sin tatuaje”, dijo entre risas.

¿Cómo se borra un tatuaje?

Para borrar un tatuaje, se realiza un procedimiento con láser, hay de varios tipos.

“Es un disparo, es una luz, una energía, que, a través de un equipo láser, se dispara con una frecuencia, una intensidad de energía, que es capaz de pulverizar ese fragmento de tinta, eso es lo que hace un láser, en realidad”, explicó Guillermo Cortés, dermatólogo, quien agregó que los restos se eliminan, generalmente por la vía linfática.

El proceso depende mucho del tipo de tinta que se utilice, sobre todo su calidad.

“Entre menos fina sea la tinta que utilice el tatuador, es más fácil para nosotros eliminarla. ¿Por qué? Porque el pigmento es mucho más grande. Las nuevas tintas que utilizan los tatuadores profesionales, en estudios más elaborados, para nosotros, son un reto cada vez mayor, porque son tintas que tienen micropartículas cada vez más fragmentadas: diluir un fragmento ya fragmentado, valga la redundancia, es cada vez más difícil”, detalló Cortés.

De acuerdo con el especialista, hay casos prácticamente imposibles, cuando el tatuaje tiene una capa o película de laca para protegerlo.

El tema de los colores también influye, aunque ahora no tanto como la calidad de la tinta. El doctor relató que, años atrás, solo se lograba quitar la de color negro, eso ha cambiado con los avances médicos.

“Los colores son diferentes longitudes de onda, entonces, cuando hablamos de un color negro total, es una longitud de onda total, donde la energía es absorbida completamente, en su totalidad; cuando hablamos de colores muy claros, cercanos al blanco, hablamos de longitudes de onda que rechazan, es un efecto físico. “La nueva tecnología permite eliminar colores. Tenemos mayor éxito, no 100%, pero sí mayor éxito en colores como el rojo, azul y verde: logramos eliminarlos, pero queda una leve sombra, un leve manchón”, concluyó el especialista.

Repase el programa completo de Su Salud en el video adjunto o en el siguiente enlace.