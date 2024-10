Antropóloga podrá conocer Marruecos y Turquía gracias a jugoso premio de QQSM

Una antropóloga se robó el show la noche de este martes en el programa “¿Quién quiere ser millonario?” de su Teletica.

Dayla Arias no se dejó llevar por los nervios y demostró su conocimiento, al punto que estuvo a solo cuatro preguntas de alcanzar el gran premio de ₡35 millones.

La vecina de Jacó se ganó ₡6 millones que, según dijo, le gustaría usarlos para viajar a Marruecos, Turquía e incluso Latinoamérica.

“En la casa nos ponemos a competir en las respuestas, entonces mi familia me impulsó a participar, he estudiado mucho haciendo cuestionarios”, dijo la también experta en bienes raíces.

Arias utilizó astutamente los comodines, pero al llegar a la pregunta 12 (₡9 millones), decidió no arriesgarse y retirarse con el dinero que tenía asegurado, aunque al final hubiera acertado la respuesta.

La pregunta que dejó a Dayla en el camino fue:

Antes de su éxito con Nirvana, Kurt Cobain fue instructor de:

A: Natación (Respuesta correcta)

B: Atletismo

C: Boxeo

D: Karate

Segunda participante

Nancy Barrantes Campos fue la segunda profesional en sentarse en la “silla caliente”.

“Es un reto para mí que siempre he querido realizar. He leído un poco más en las últimas semanas, le he pedido a Dios aprovechar la oportunidad y la vida, le dedico la participación a mi madre”, relató la vecina de San Isidro de Heredia.