¡Puerto en crisis! Puntarenas toma esta decisión en medio de sus aguas revueltas

Las noticias de Puntarenas FC han estado a la orden del día este martes y miércoles.

El último anuncio fue la llegada de Héctor Trejos, antiguo presidente del club, pero ahora como gerente general.

Para los que se preguntan: ¿Qué pasó en el equipo y por qué tantos movimientos de última hora?

Vamos paso a paso. El primer paso en esta polémica lo dio el técnico Luis Fernando Fallas, cuando le comunicó a cinco jugadores que no los tomaría más en cuenta.



Se trata de estos jugadores:

Michael Barrantes

José Guillermo Ortiz

Keven Alemán

Anderson Núñez

Keyshwen Arboine



El estratega conversó con Teletica Deportes Radio y expresó que todo "obedece a una decisión técnica respaldada por la Junta Directiva. Fue meramente decisión mía".



Fallas indicó que la presidenta Silvia Bolaños estuvo presente en la reunión con los jugadores vía telefónica.



Además, sobre la separación del plantel de Barrantes, Fallas explicó: "Estoy convencido y seguro de la decisión que tomé".

Sin embargo, esto dio pie al segundo acto: la renuncia de Silvia Bolaños como presidenta.

Bolaños manifestó, en entrevista con Teletica Deportes Radio, que nunca estuvo presente en una reunión y que más bien recibió una llamada para comunicarle la decisión.

“Yo no estaba presente, eso no fue así, pese a que él lo dijo. La reunión estaba programada en la mañana y él se adelantó y convoca una reunión con los dueños del equipo y la llamada era para decirme la decisión, de la que yo nunca había estado de acuerdo, pues todos sabemos lo que representa Barrantes, así que esto me lleva a tomar la decisión de irme”, mencionó Bolaños

Y agregó: “Mi relación con el técnico está quebrantada en este momento y él cruzó una línea que no debía pasar”.