¡Gran remontada! Guadalupe logra primer triunfo en su regreso a Primera

El partido se acaba hasta que el árbitro pite, antes hay que darlo todo. Guadalupe FC entendió eso a la perfección, mientras que Puntarenas FC fue todo lo contrario.

Tras irse al descanso con la ventaja de 0-2 a favor de los puntarenenses, los guadalupanos remontaron y terminaron con el triunfo 3-2.

El partido estuvo muy reñido, parejo, incluso terminó con una bronca tras el pitazo final, misma que deparó con las expulsiones de Ulises Segura y René Miranda.

Joao Malek (56' y 87') y David Herrera (77') concretaron para Guadalupe FC en lo que significó el primer triunfo desde su regreso a Primera División.

Por su parte, Jean Carlo Sánchez (3') y Raheem Cole (22') decretaron los tantos chuchequeros.

Al 66' se marchó Sánchez por expulsión y eso cambió mucho el juego de los porteños.

Al final, el partido deparó buenas acciones, cinco goles y muchas emociones.