Solidaristas piden a Gobierno explicar por qué se apartó de su propuesta para CCSS

La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) externó su rechazo por la juramentación de Vianey Hernández como integrante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Desde la perspectiva de esa organización, y según se desprende en una nota enviada el jueves al Consejo de Gobierno a la que Teletica.com tuvo acceso, el nombramiento hecho "se aparta del marco legal y el procedimiento establecido", en el tanto que este ignoró su propuesta para el cargo: Vilma Zúñiga.

La Confederación de Asociaciones Solidaristas la escogió en una asamblea de representantes del sector el 10 de junio pasado y la planteó como tal en el proceso convocado para conformar la cúpula de la institución más importante del país.

Pero el Poder Ejecutivo se inclinó por Hernández, quien había sido nominada —según explicó ella misma— por la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Público y Privado (Fescappri).

Zúñiga no fue entrevistada y, hasta la fecha, el Consejo de Gobierno no se ha pronunciado sobre su designación, como sí lo hizo al declinar la juramentación de Rocío Alfaro como representante sindical, o las de Juri Navarro, Mario Alberto García y Eduardo Rodríguez como representantes patronales.

"Deseamos manifestar nuestro rechazo a la decisión adoptada, que se aparta de la propuesta presentada por nuestra organización, que acredita la mayor representación del sector solidarista", subraya el oficio en poder de este medio.

El documento recuerda que la Ley Constitutiva de la Caja, reformada mediante la Ley de Protección al Trabajador, incorporó criterios de representatividad para la elección de los representantes de los sectores —entre ellos, el solidarismo— en la entidad que vela por la seguridad social.

"No se trata de un aspecto accesorio ni de una simple formalidad. Se trata de un principio que procura que quienes ocupen esos espacios respondan efectivamente a las organizaciones que representan el mayor número de trabajadores afiliados.

De seguido, la Confederación de Asociaciones Solidaristas destaca que su integración incluye a siete federaciones del sector, al tiempo que mantiene su personería jurídica vigente y activa. También hace ver que esas organizaciones tienen, en total, 105.823 afiliados, según certificaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En cuanto a la Federación de Asociaciones Solidaristas del Sector Público y Privado, no se cuenta con información sobre el particular. Eso sí, en entrevista con Teletica.com, Hernández indicó que la organización es de segundo grado, que "está al día y vigente", y por consiguiente "tiene la legitimación para aportar candidaturas" en juntas directivas, como la de la Caja. La nueva directora dijo desconocer a cuántos afiliados o trabajadores representa el citado órgano.

Aquí se vuelve necesario recordar que, como parte de las reglas establecidas para la elección de los integrantes de la cúpula de la institución, la Ley Constitutiva de la Caja establece en su artículo 6 que debe considerarse "el peso" del movimiento dentro del total de representantes.

"No desconocemos las facultades que corresponden al Consejo de Gobierno. Sin embargo, cuando una decisión de esta naturaleza se aparta del marco legal y el procedimiento establecido, consideramos legítimo solicitar una explicación clara sobre los criterios utilizados para adoptarla. "Lo que está en juego es el respeto al principio de representatividad, que inspiró la reforma legal y que debe orientar la participación de los distintos sectores sociales en la dirección de una institución tan importante para el país como la Caja Costarricense de Seguro Social", puntualiza la nota.

En esa línea, la Confederación de Asociaciones Solidaristas solicitó que se le indiquen "oficialmente" los "fundamentos jurídicos, técnicos e institucionales" de la decisión.

La organización además anunció que valorará las acciones necesarias para defender "con firmeza" al sector y el derecho de los trabajadores solidaristas a contar con una "representación legítima".

Sobre el particular, este medio remitió diferentes consultas a la oficina de prensa de Casa Presidencial, que empezarán a tramitarse hasta el próximo lunes, cuando se reincorpore a labores el personal tras las vacaciones colectivas de medio año.