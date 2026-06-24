Empresarios ya definieron representantes ante CCSS, pero se reservan sus nombres

Los sectores que integran la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya remitieron al Consejo de Gobierno los nombres de quienes eligieron como sus representantes ante ese órgano.

Así se desprende de consultas realizadas en las últimas dos semanas por Teletica.com, ante patronos y trabajadores.

El director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Jorge Luis Araya, aseguró que, mediante una asamblea celebrada el 28 de mayo pasado, el sector eligió "a tres personas por mayoría absoluta", aunque se reservó sus nombres, pese a solicitud expresa de este medio.

Tampoco se proporcionaron detalles de su experiencia profesional o área de conocimiento.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), Fernando Zúñiga, indicó que, el 10 de junio anterior, también en asamblea, el sector designó a Vilma Zúñiga como representante.

Se trata de una licenciada en Administración de Empresas con más de 30 años de experiencia en liderazgo organizacional, gestión humana, relaciones laborales y administración de servicios.

"No solo la experiencia de ella en parte solidarista, sino también su experiencia en diferentes organizaciones sociales. Ella ha estado participando en asociaciones de desarrollo y también como consultora en la parte de la administración. Ella tiene experiencia en la parte bancaria en Scotiabank y además ha dado muchas consultorías en el sector solidarista con respecto al desarrollo de la filosofía y el modelo de administración solidarista", comentó Zúñiga.

Por su parte, el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) se inclinó ese mismo día por mantener a Martín Robles como su representante. De igual manera, se eligió a Dinia Morales como su suplente.

El primero es licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Dirección de Empresas y ocupó el cargo desde el 27 de agosto de 2024 hasta el 8 de mayo de 2026, mientras que la segunda es ingeniera civil y, además, ha fungido como parte del Consejo de Administración de Coopeintegración R.L.

A ellos se suma la exdiputada Rocío Alfaro, como representante del sector sindical. Su designación trascendió el 9 de junio anterior, mismo día en que se impuso en una votación a la exdirectora Martha Rodríguez.﻿

La excongresista es licenciada en Educación y egresada en Filosofía. Recién el 30 de abril pasado culminó su periodo como legisladora del Partido Frente Amplio (PFA).



Además de los seis representantes de los sectores, deben nombrarse otros dos miembros, quienes acompañarán a la presidenta ejecutiva de la entidad que vela por la seguridad social, Mónica Taylor, como representantes del Estado.



Sobre los elegidos para esos puestos, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial desde el 12 de junio anterior, sin que se haya recibido respuesta.

Todas las designaciones pasaron al Consejo de Gobierno, que deberá juramentarlos en la cúpula de la institución más importante del país, sin posibilidad de impugnación, como se extrae del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja.