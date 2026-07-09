Nueva directora de CCSS defiende que organización que la eligió "está al día y vigente"

La juramentación de Vianey Hernández como representante del solidarismo en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió un debate en torno a cómo se dio su elección.

Esto en el tanto que dos organizaciones diferentes, aunque de un mismo sector, hicieron designaciones simultáneas al Consejo de Gobierno.

Tal instancia nombró a Hernández, a partir de la escogencia hecha por la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Público y Privado (Fecasppri).

"Yo fui elegida el 12 de junio por esta Asamblea y de la Secretaría de Gobierno me realizaron unas entrevistas y luego me notificaron que me presentara para la juramentación. Ya el porqué me eligieron, eso (mejor) pregunte a la Secretaría de Gobierno", indicó la nueva directora a Teletica.com.

Hernández aseguró que la organización que la designó "está al día y vigente", al tiempo que subrayó que, como órgano de segundo grado, está facultada y legitimada para aportar candidaturas en las juntas directivas en las que el sector tenga representación.

Pero dos días antes de dicha escogencia, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) eligió a Vilma Zúñiga como representante y así lo comunicó al Consejo de Gobierno, sin que a la fecha exista pronunciamiento al respecto del Poder Ejecutivo.

Esa otra organización no solo tiene un mayor grado, sino que representa a un mayor número de trabajadores.

Ahí se vuelve necesario recordar que, como parte de las reglas establecidas para la elección de los integrantes de la cúpula de la institución más importante del país, la Ley Constitutiva de la Caja establece en su artículo 6 que debe considerarse "el peso" del movimiento dentro del total de representantes.

Vieja conocida

Vianey Hernández, al igual que Mónica Taylor (presidenta ejecutiva) y Martín Robles (cooperativista), son los únicos tres miembros juramentados hasta ahora por el Consejo de Gobierno para la Junta Directiva de la Caja. En total, ese órgano lo integran nueve personas (tres representantes del Estado, tres de los patronos y tres de los trabajadores).

La solidarista cuenta con un diplomado en Administración de Empresas del Colegio Universitario de Cartago, según el perfil biográfico disponible en la página de la institución.

Tiene 25 años de experiencia en el sector, donde se ha desempeñado como administradora de la Asociación Solidarista de Empleados Estándar (2009-2024) y asistente de gerencia de la Asociación Solidarista Conair (2003-2008), así como de la Corporación Revisa Internacional S.A.

Además, fue contadora general y representante de asociaciones solidaristas en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular (2003-2005), así como asistente de Auditoría en la Asociación Solidarista de Bali de CR (1998-2000).

Debe agregarse que funge como secretaria de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas desde 2020.

Cuestionada respecto a cuáles proyectos tiene como prioridad en su nueva gestión como directora de la institución, Hernández mencionó el fortalecimiento del primer nivel de atención y la construcción del nuevo hospital de Cartago.