Estas son las razones por las que Gobierno rechazó a exdiputada como representante ante CCSS

El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior con base en un informe rendido por la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, en el cual se detallaron cuatro supuestos incumplimientos de requisitos que la llevaron a recomendar que se declinara la designación de la excongresista del Partido Frente Amplio (PFA) y su sustituta, Martha Rodríguez.

Todas las razones fueron estipuladas en la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026 emitida el 24 de junio pasado por la Secretaría del Consejo de Gobierno, a la que Teletica.com tuvo acceso.

Los presuntos incumplimientos incluyen:

Falta de competencia en materia económica, pues Alfaro es educadora y filósofa.

Participación activa en política electoral, ya que la exlegisladora es militante del Frente Amplio.

Incompatibilidad operativa, debido a un aparente potencial conflicto de interés de la representante designada porque su hermano es médico asistente y la esposa de este, enfermera, del Hospital Tomás Casas, en Osa.

Menoscabo a la "máxima honorabilidad" por "prejuzgamiento", en el tanto que Alfaro ha emitido posiciones públicas reiteradas en contra de políticas institucionales, como la adjudicación de equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) a cooperativas de salud.

Sobre el particular, la exdiputada indicó ante consulta de este medio que considera que la nota enviada por el Consejo de Gobierno "no tiene fundamento legal".

Alfaro aseguró que el Movimiento Sindical lleva a cabo una valoración y será el martes cuando se den a conocer las acciones legales que se tomarán, durante una conferencia de prensa convocada para las 10 a. m.

"Se está poniendo en peligro la seguridad social del país, al dejar sin Junta Directiva a la institución más importante del país y al impedir que se tomen las medidas necesarias y urgentes que deben tomarse para mejorar la calidad de los servicios y que la población tanto espera", indicó la excongresista.

Respecto a Rodríguez, únicamente se señala un supuesto incumplimiento, también relacionado con el requisito de "máxima honorabilidad".

Este se relaciona con la destitución que acordó anteriormente el propio Consejo de Gobierno, el 5 de agosto de 2025.

Reclamo de médicos

La Unión Médica Nacional (UMN) emitió este mismo lunes un pronunciamiento en el que denunció la "falta de voluntad e inercia" del Consejo de Gobierno, por la no juramentación de los miembros de la Junta Directiva.

Desde su punto de vista, la decisión de no nombrar y mantener acéfala la Caja de Seguro Social es "arbitraria" y afecta "gravemente" el funcionamiento de esa institución.

"Queremos manifestar nuestra inconformidad con el Consejo de Gobierno que no quiere juramentar a nuestro representante sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. No es de recibo ninguno de los argumentos que han expuesto y exigimos vehementemente que proceda con la juramentación para completar la Junta Directiva de la Caja y podamos operar normalmente", expresó el presidente del sindicato, Rándall Cabrera.



La organización de trabajadores señaló que la operación de esa cúpula —únicamente posible con la designación de sus nueve miembros— es indispensable para la toma de decisiones relacionadas con la administración de los recursos, la ejecución de proyectos de infraestructur﻿a, la adquisición de medicamentos, el fortalecimiento del recurso humano y la aprobación de políticas que inciden directamente en la prestación de los servicios de salud.

Para la Unión Médica, la citada "indiferencia" contraviene el derecho a la salud, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política.

Sobre los señalamientos hechos por el sindicato y la exlegisladora Rocío Alfaro, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.