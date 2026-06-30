Consejo de Gobierno también rechazó a representante patronal ante CCSS

El Consejo de Gobierno rechazó a uno de los representantes patronales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo confirmó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante una consulta de Teletica.com.

De acuerdo con la organización, la notificación únicamente detalla que uno de los tres miembros designados de la cúpula no cumplió los requisitos para asumir el cargo.

Una situación similar ocurrió con las delegadas del movimiento sindical, la exdiputada Rocío Alfaro y su suplente, la exdirectora Martha Rodríguez, según lo dio a conocer el lunes este medio.

Ante esa situación, la Unión de Cámaras convocó al sector patronal a una nueva asamblea para elegir a tres personas para someterlas a conocimiento del Consejo de Gobierno. Esta se celebrará el próximo 6 de julio a las 4:00 p. m.

Los empresarios se han reservado los nombres de sus representantes ante la cúpula de la institución más importante del país. De ahí que no se sepa siquiera cuál de ellos fue el que aparentemente incumplió los requisitos.

En el caso de Alfaro, su nombramiento fue rechazado en virtud de su falta de competencia en materia económica, participación activa en política electoral, incompatibilidad operativa por potencial conflicto de intereses y "prejuzamiento" por opiniones emitidas en relación con decisiones institucionales.

Mientras que, sobre Rodríguez, se tiene que esta había sido previamente destituida por el propio Consejo de Gobierno.

La excongresista sostiene que la decisión que imposibilitó su designación no tiene sustento legal y anunció acciones legales contra la misma.

Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.