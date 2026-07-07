"No es afiliada de nosotros", dicen solidaristas sobre directora que Gobierno nombró en CCSS

El Consejo de Gobierno juramentó como representante del movimiento solidarista en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a Vianey Hernández.

La información la confirmó la oficina de prensa de Casa Presidencial ante una consulta de Teletica.com.

Según la información proporcionada, la designación se dio el pasado 24 de junio en la sesión CG-009-2026. Ese mismo día fue juramentado Martín Robles como representante del sector cooperativo; y se rechazaron los nombramientos de Rocío Alfaro y Martha Rodríguez de parte del movimiento sindical.

Pero el caso de Hernández llama la atención porque la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) escogió a una delegada distinta: Vilma Zúñiga.



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"Para empezar, nosotros no hemos sido informados. Yo creo que es importante que lo tengamos todos claros. "Lo segundo que yo le puedo adelantar es que esta persona no pertenece a la confederación, no es afiliada de nosotros y, por tanto, desconozco por qué razón el Consejo de Gobierno la designó, porque en realidad solo hay una confederación vigente, que es la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas", explicó a este medio el presidente de la organización, Fernando Zúñiga.

El vocero del sector enfatizó que no han sido notificados de si, por ejemplo, su delegada fue rechazada ni qué pasó con la gestión que realizaron tras una asamblea de representantes celebrada el 10 de junio anterior. Incluso, mencionó que es hasta que Teletica.com lo contactó que se enteró de que Hernández había sido juramentada como representante del solidarismo.

La administradora de empresas de profesión ya fungía como directora de la institución más importante del país, pero su nombramiento venció y correspondía una nueva designación.

En el entendido de Zúñiga, esta representante fue nombrada en el pasado periodo constitucional por la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol). Sin embargo, hasta donde conoce, esa organización tiene dos años inactiva y sin personería jurídica.

Sobre el particular, este medio envió una consulta al correo electrónico de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, pero al cierre de esta publicación no se recibió respuesta. También se llamó al teléfono disponible en su página de Facebook (desactualizada desde el 26 de octubre de 2017), pero este dejó de corresponder a la organización.

En la reseña que tiene la Caja de Seguro Social sobre Hernández, se menciona que la administradora de empresas se desempeñó como secretaria de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado (Fescappri) entre 2020 y 2022, así como 2024 y 2026 (no se indica hasta cuándo).

Este medio también contactó a un teléfono que esa organización tiene disponible en su página de Facebook, pero hasta el cierre de esta publicación no se respondieron las consultas enviadas. De igual forma, se buscó conversar con la directora, pero no atendió a las llamadas ni mensajes hechos a su celular.

A la Casa Presidencial se le remitieron preguntas adicionales, pero estas no serán gestionadas hasta el 13 de julio próximo, debido a las vacaciones colectivas emanadas de una directriz del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

¿Cómo se eligen los representantes?

La conformación de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social está descrita en la ley constitutiva de la institución.

En su artículo seis, se indica que esa cúpula la integrarán el presidente ejecutivo de la entidad designado por el Consejo de Gobierno, así como ocho personas "de máxima honorabilidad", de los cuales dos representarán al Estado, tres al sector patronal y tres al sector laboral.



La ley establece una serie de reglas para elegir a los últimos seis representantes. Asimismo, establece que la clase obrera tendrá que contar con un delegado del cooperativismo, uno del sindicalismo y uno del solidarismo.



Ahora bien, esos directores deberán ser elegidos por asambleas de representantes, bajo las siguientes condiciones:

El peso de cada organización del movimiento laboral dentro del total de representantes se determinará en función del número de sus asociados afiliados al Seguro Social.

En los procesos de elección, no podrán participar organizaciones ni entes morosos en sus obligaciones con la institución.

Los representantes deberán ser designados por sus respectivas organizaciones, mediante asambleas celebradas conforme a la ley.

Las asambleas de representantes elegirán a los miembros de la Junta Directiva por mayoría absoluta (mitad más uno). De no celebrarse la asamblea o si no se elige a un representante, el Consejo de Gobierno podrá nombrarlo libremente. Y de no alcanzar la mayoría exigida, el Consejo de Gobierno lo elegirá a partir de una terna formada por los candidatos con mayor número de votos.

En entrevista con Teletica.com, Fernando Zúñiga defendió que la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas actuó conforme a la convocatoria hecha por la Junta Directiva pasada y a lo señalado por la ley.

De igual forma, destacó que su organización reúne a 525 organizaciones sociales, con más de 200.000 trabajadores representados.