Rector de UCR: “Debe de considerarse la renuncia de la ministra de Educación”

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó a Teletica.com que la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, debe considerar su renuncia.

“Eso del movimiento estudiantil que está pidiendo la renuncia, ayer el voto censura de la Asamblea Legislativa refleja diferentes posiciones que tienen diferentes sectores en el país, en este sentido hay que atender la educación pública nacional y estos diferentes sectores creemos que no se ha atendido como corresponde”, explicó.

El jerarca aclaró que el problema en la educación pública no es únicamente de este Gobierno, sino que viene de años atrás y considera que no se han hecho las cosas adecuadas.

Sobre el altercado y agresión que denunció la ministra al salir de la reunión del FEES, Gutiérrez afirmó no tienen injerencia sobre el movimiento estudiantil ni tampoco pruebas de que hubo una agresión, pero que no avalan ningún tipo de violencia.

“El movimiento estudiantil es totalmente autónomo, independiente, nosotros en las instalaciones de Conare no le podemos cerrar las puertas al movimiento estudiantil, obviamente no avalamos ningún tipo de agresión, vamos a analizar la situación en particular para ver, dicen que hubo algún tipo de agresión física, nosotros no tenemos evidencia en ese sentido, pero evidentemente Conare no va a avalar ningún tipo de agresión física ni de ninguna naturaleza, pero obviamente el movimiento estudiantil es autónomo, independiente y puede venir a Conare las veces que considere”, finalizó.