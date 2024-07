Pese a que no presentó denuncia, Chaves cuestiona tardanza en causa contra hija de magistrado

El presidente Rodrigo Chaves cuestionó este viernes la tardanza con la que, asegura, ha actuado el Ministerio Público en el caso de Jimena Rueda, la hija del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda.



Ella es investigada por el presunto delito de amenaza a funcionario público, esto luego de que, en mayo pasado, acompañara en sus redes sociales una publicación alusiva al mandatario con la frase “ya esto amerita un francotirador”.

Sin embargo, sus críticas no se acompañaron de una denuncia formal ni de parte de él ni tampoco del Poder Ejecutivo, pese a que sí criticó públicamente el hecho.

¿Por qué no denunció?

“Yo no he denunciado a la diputada Priscilla Vindas que me dijo asesino, violador y un montón de cosas… Yo no ando denunciando mucho, yo lo vi, la gente reaccionó, pero reflexionando qué es lo que significa esto, la ofensa al pueblo, no a mí, yo creo que este caso debe proseguir y entonces amplié la denuncia, dije sí, me siento ofendido a nombre del pueblo de Costa Rica”, respondió a consultas de este medio.