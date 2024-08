Duelo por muerte de “Lencho” Salazar llegó hasta el Congreso

El duelo por la muerte del querido folclorista Lorenzo “Lencho” Salazar llegó también hasta la Asamblea Legislativa.



Los diputados rindieron un minuto de silencio a la memoria del cantautor, quien falleció esta madrugada a los 92 años.

“Gracias Lencho por el gran legado que nos dejas, cuando rescatamos historias y tradiciones y la música tan importante que diste a este país. Gracias por canciones como ‘Maicerita Mía’ y el ‘Himno al Guaro’, entre muchas otras, y es que escribía de una forma tan simple y natural que nos llegaba al corazón”, dijo la oficialista Ada Acuña.

“Esperemos que aparezcan más Lenchos, que aparezcan jóvenes que busquen ese rescate de la cultura y que él desde el cielo nos ilumine a todos para que podamos no perder, no dejar de lado y no olvidar de dónde venimos”, añadió el liberal Diego Vargas.