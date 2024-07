Diputados reaccionan tras resolución de Sala IV: “Proyectos mal hechos no le ayudan al país”

Diputados de distintas fracciones reaccionaron, este lunes, tras conocer que la llamada “Ley Jaguar” no pasó el filtro de constitucionalidad de la Sala IV.

Los legisladores apuntaron a que este escenario ya había sido advertido por ellos e invitaron al Poder Ejecutivo a buscar, en conjunto, soluciones al tema.

Antonio Ortega, del Frente Amplio, celebró la resolución y dijo que su partido esperará el análisis de los artículos restantes.

Declaraciones de Antonio Ortega, Frente Amplio:

El llamado al diálogo llegó por parte de Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional, y Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP).

“Proyectos mal hechos no le ayudan al país. Básicamente hoy, con esa postura, la Sala da fe de que las preocupaciones eran realmente importantes para evaluar y poder avanzar, y no botar los recursos de los costarricenses y no hacernos perder el tiempo como país.



“Hoy nos ponemos a disposición del Gobierno para hacer equipo, porque siempre lo hemos dicho, hagamos algo bien hecho. Esa ley que no pasó hoy pedimos al señor Presidente que nos sentemos en la mesa, no llamemos a la gente, no la embarquemos, no la pongamos a correr sobre algo que está claro que no va a avanzar”, indicó Vargas.