Diputada Daniela Rojas revela en Plenario que fue víctima de acoso sexual

La diputada Daniela Rojas dio a conocer que fue víctima de acoso sexual, pero que no se atrevió a denunciar por temor a cuestionamientos, tales como los que —en su opinión— se le hicieron a una jueza que señaló una supuesta conducta inapropiada al magistrado Porfirio Sánchez, reelecto por la Asamblea Legislativa.

Su revelación se dio en Plenario, en una intervención posterior a la votación que aseguró la continuidad del alto juez.

La congresista hice referencia a la situación que vivió para alzar la voz en favor de la juzgadora Silvia Arce, luego de que esta hiciera público un “acto obsceno” de Sánchez, presuntamente ocurrido en el 2000 en los Tribunales de Goicoechea.

"Aquí han hablado de experiencia judicial, que no es ahí donde tengo experiencia. Lastimosamente, en lo que tengo experiencia es como víctima de acoso sexual. Como una víctima que no denunció y que no denunció justo por las razones que vimos el día de hoy. Porque las víctimas somos locas, tenemos desviaciones mentales. Porque el que está al frente, aunque tenga un poco más de poder, asusta muchísimo", dijo la parlamentaria.