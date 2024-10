Buen ambiente entre diputados para reformar Ley de Contraloría sin necesidad de referendo

Una reforma parcial como la que el Gobierno de la República pretende hacer a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) cuenta con buen ambiente en los pasillos de la Asamblea Legislativa.

Desde la oposición, en el tanto que el cambio pretendido por el Poder Ejecutivo es visto como poco o nada trascendente, se puede ajustar el proyecto para su posterior aprobación y, de esa manera, ahorrarse la organización de un referendo.

Para muestra, un botón. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, presentó una iniciativa que comparte el espíritu de lo que busca hacer el presidente Rodrigo Chaves, con su propia redacción.

"No vemos ningún sentido en promover un referendo para ese tema en particular que plantea este nuevo 'jaguarcito'. Me parece que es un artículo nada más. Para eso nosotros, perfectamente, lo podemos hacer vía Asamblea Legislativa. Yo personalmente he presentado un proyecto de ley que viene a resolver ese problema por trámite propio de la Asamblea Legislativa", señaló el diputado verdiblanco.