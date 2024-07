Bajan a expresidente Rodríguez de avión a Venezuela: "Las arbitrariedades son inimaginables"

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, fue bajado de un avión cuando se dirigía a Venezuela para participar como observador en las elecciones del próximo domingo.

Junto a él viajaban los también exmandatarios Vicente Fox (México), Mireya Moscoso (Panamá) y Jorge Quiroga (Bolivia), quienes tenían previsto despegar este viernes del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el país vecino del sur, a bordo de un avión de Copa Airlines con rumbo a Caracas, en la nación petrolera sudamericana. Además, integraba la comitiva la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez (Colombia).

Todos los exgobernantes forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y destacan por ser fuertes críticos del gobierno de Nicolás Maduro.

"Nos han bajado del avión en medio de los aplausos de la gente del avión que no quería que nos bajáramos, pero el régimen de Maduro determinó que si no nos bajábamos del avión, ese vuelo, otro que estaba saliendo de Panamá hacia Valencia y otro que venía de Caracas hacia Panamá, no podían despegar", denunció el exmandatario a través de su oficina de prensa.

"El presidente de Panamá nos ha dado todo su apoyo, pero era imposible mantener por más de una hora que ya estábamos en el avión", agregó.