Pilar Riveros y Andrés Molina serán los abanderados ticos en los Juegos Paralímpicos

Los paraatletas Pilar Riveros y Andrés Molina serán los abanderados de los próximos Juegos Paralímpicos París 2024.



Riveros es de Paratiro con Arco y Molina es Parataekwondo.



El desfile de inauguración será el miércoles 28 de agosto a la 1 p. m., en la Place de la Concorde y los Champs-Elysées.



Los Juegos Paralímpicos París 2024 se realizarán del 28 de agosto al 8 de septiembre.



En los pasados Juegos Paralímpicos Tokio 2020, el paravelocista Sherman Güity Güity logró dos medallas, una de plata y otra de oro.



La presea de plata en los 100 metros planos (categoría T64) con un tiempo de 10.78 segundos.



La presea de oro fue en los 200 metros planos con un tiempo de 21 segundos y 43 centésimas (21.43), imponiendo un nuevo récord Paralímpico.

“No puedo con tanta emoción. La medalla de oro en Santiago trajo mi clasificación a los Juegos Paralímpicos en París, y hoy, cuando ya estaba más que motivada para ir a competir, me honran con poder llevar la bandera de Costa Rica. No saben lo orgullosa que eso me hace”, indicó entre lágrimas Pilar Riveros.





Por su parte, el parataekwondista, Andrés Molina, quien se prepara en los Estados Unidos para las justas de París, indicó vía remota su agradecimiento por lo que considera un premio a su carrera deportiva.



“Es una emoción inmensa, jamás me lo esperaba. Muy honrado, vengo de entrenar, pero esta noticia me quito el cansancio”, dijo entre risas y alguna lágrima.

Los paratletas que estarán representando a nuestro país en los Juegos Paralímpicos París 2024 son: Diego Quesada y Pilar Riveros, en paratiro con arco; el velocista Sherman Güity en los 100 y 200 metros lisos T64; Paola Arana, en pistola de aire en tiro adaptado; Andrés Molina en la clase K44 categoría -80 kg del Parataekwondo.



Así como la para nadadora Camila Haase, en las pruebas de 100 metros estilo pecho SB8 y 200 metros estilo combinado SM9; Ernesto “Lobito” Fonseca, quien competirá en la modalidad de triciclos clase T51 en los 100 y 200 metros del Paratletismo y José Pablo Gil en tenis en silla de ruedas.



Entre los presentes en la juramentación de este domingo, efectuada en la Sala de la Antigua Administración en el Estadio Nacional, estuvieron Royner Mora, Ministro de Deportes encargado de juramentar a los para atletas, Donald Rojas, Director Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), así como los entrenadores, patrocinadores y familiares de los deportistas.



Fecha, día y hora de las competencias de los ticos:



Jueves 29 de agosto



Para Tiro con Arco



Pilar Riveros, Individual Compuesto 5:00 a. m.



Diego Quesada, Individual Compuesto 9:00 a. m.



Viernes 30 de agosto



Para Tiro con Arco



Pilar Riveros, 1/16 1:00 a. m.



Diego Quesada, 1/16 7:30 a. m.



Para Natación



Camila Haase, eliminatoria 100m Pecho SB8 3:32 a. m.



Tenis en Silla de Ruedas



Jose Pablo Gil, 1st Round, TBD



Sábado 31 de agosto



Pilar Riveros, 1/8 Round, 7:30 a. m.



Para Taekwondo



Andrés Molina, K44 -80kg inicia 2 a. m.



Tiro Para Deportivo



Paola Arana, 10:00 am P2 SH1, 2 a. m.



Domingo 1 de setiembre



Diego Quesada, 1/8 Round, 7:30 a. m.



Jose Pablo Gil, Tenis Silla de Ruedas, 2nd Round, TBD



Para Atletismo



Sherman Guity, Eliminatoria 100m T64, 1:12 p. m.



Lunes 2 de setiembre



Diego y Pilar, Equipos, 7:30 a. m.



Jose Pablo Gil, Tenis Silla de Ruedas, 3rd Round, TBD



Sherman Guity, Final 100m planos, T64, 🇨🇷1:35 p. m.



Martes 3 de setiembre



Ernesto Fonseca, Final 200m triciclos T51, 2:45 a. m.



Jueves 5 de setiembre



Camila Haase, para natación, eliminatoria 200m Combinado SM9 2:38 a. m.



Viernes 6 de setiembre



Ernesto Fonseca, Final 100m triciclos T51, 1:08 p. m.



Sábado 7 de setiembre



Sherman Guity, semifinal 200m planos T64, 4:02 a. m. - Final 11:50 a. m.



*Horas de Costa Rica.