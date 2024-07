Kenneth Tencio: “Soy atleta todos los días, independientemente de si gano o no una competencia”

El atleta Kenneth Tencio ha tenido varios días para digerir que no pudo llegar a París 2024. El rider tuvo momentos complicados en su andar hacia las Olimpiadas y reflexionó sobre esto y varias situaciones.



Para Tencio el proceso se vio marcado por situaciónes especiales. Desde la construcción de su parque en Jacó, hasta caídas en algunos de los eventos clasificatorios.

“El deporte es así. Creo que quien compite y participa en este tipo de eventos sabe que, si no lo intentara, habría perdido. Intentamos y llegamos hasta el final, y aunque un mes antes nos dimos cuenta de que no logramos la clasificación, clasificaron seis personas de 250 que comenzamos. No estaba nada fácil”, mencionó el deportista.

Si algo tiene claro Tencio es que esto es solo una prueba más para su carrera, que no lo define.

“Soy atleta todos los días, independientemente de si gano o no una competencia. Eso no determinará si seguiré en la bici o no. Vamos a seguir hasta el final”, sentenció.

Es enfático en tomar lo ocurrido como un aprendizaje y una oportunidad de seguir creciendo.

“Pensaba que, por haber estado en unas justas olímpicas, las próximas serían fáciles. Sin embargo, todo el proceso cambió, hubo que ajustarse mucho, se me pusieron muchas cosas en contra. Lo importante es seguir disfrutando y encontrar la manera de impulsar a otras personas en el proceso que uno vive”, concluyó.