Aún no está descartado, pero el sueño olímpico de Kenneth Tencio pende de un hilo.

A hoy, la realidad es que el ciclista de BMX Freestyle, quien obtuvo un diploma olímpico en Tokio 2020, está fuera de la zona de clasificación y casi que necesita un milagro para entrar.

En el clasificatorio MX Freestyle que comenzó a disputarse este viernes en Budapest, Hungría, el tico se ubicó en la posición 18, con lo que quedó fuera de la final (clasificaban los mejores 12).

Aún no se descarta la posibilidad de clasificación a Juegos Olímpicos, debido a que este sábado se estará disputando la final en Hungría y según los que clasifiquen a esta etapa, el tico podría entrar.

¿Qué necesita?

Tencio depende ahora de los otros rivales para conocer si estará en París 2024.

Para la competición de freestyle se clasifican 11 ciclistas por género y un doceavo que es Francia por ser sede.

Para ello se dan tres competiciones para clasificar:

- Series de Clasificación Olímpica 2024 - Seis cuotas por género donde Tencio ya quedaría fuera al no entrar en las finales de Shanghai y Budapest.

- Mundial de Ciclismo Urbano de la UCI 2022 - Dos cuotas por género. Acá es donde Tencio tiene chance porque se ubicó en el noveno puesto, pero necesita que los ocho que estuvieron acá antes que él entren a las finales y no se repita ningún atleta por país para que una de las plazas se le abra a él.

- Mundial de Ciclismo de la UCI 2023 - Tres cuotas por género. El tico quedó sin chance.

“Lo que necesita es que mañana no clasifiquen dos riders de un solo país, es decir, que no se repitan las nacionalidades clasificadas, además de que no lo haga ningún atleta que estuviera mejor ubicado que él en el pasado Mundial del 2022 donde fue noveno.